PMFC: eddig pozitív irányba leng ki a mérleg

Egészen kaotikusra sikerült az NB II.-es baranyai labdarúgó-rangadó második félideje.

Grabant Bence, a PMFC középpályása az első félidőben hőssé vált a Szentlőrinc ellen, majd a második játékrész derekán percek alatt összeszedett két sárga lapot, de így egy nappal a meccs után sem érzi igazságosnak az ítéletet.

– Az első félidőt nem kezdtük jól. A Szentlőrinc próbált inkább szépen focizni, mi ebben az erőltetett menetben az eredményességre törekedtünk. Az volt a fontos, hogy begyűjtsük a három pontot. Jogos tizenegyest értékesíthettem a szünet előtt, a hatvanadik percben viszont az első szabálytalanságomat követtem el, mégis azonnal sárga lapot kaptam. Ezt alapvetően szigorú ítéletnek éreztem. A második esetnél igaz, hogy nagy rössel mentem ki támadni a védőt, és talán úgy tűnhetett, hogy csúnya mozdulattal is, de időben visszahúztam a lábam, kontakt pedig nem volt. A mérkőzés után vissza is néztük az esetet, úgy gondolom, nem ért kiállítást. Idegesít, de szerencsére a fiúk megmentettek – vélekedett Grabant.

Egyik csapatra sem jellemező a durvaság, most viszont három futballistának is felmutatta a játékvezető a pirosat. Grabant szerint közrejátszhatott a szellemi fáradtság, de kiemelte, a két csapat egyébként is feszült mérkőzéseket játszik egymás ellen. Illetve ilyenkor mindenki bizonyítani akar. Viszont hangsúlyozta, összességében a meccs képe nem indokolta, hogy ilyen szürreálisan érjen véget.

Most viszont két hét válogatott szünet következik.

– Kaptunk két nap szabadságot, hogy kitisztulhasson a fejünk, testileg és szellemileg is felfrissüljünk. Lazítani nem fogunk. Nem akarunk visszavenni a tempóból, mert a Haladás kemény ellenfél lesz. A csapat erejét az mutatja, hogy amilyen keményen edzünk, azt a dinamikát kivisszük a pályára is – jelentette ki.

A hónapot 3 győzelemmel, 3 döntetlennel, 1 vereséggel, valamint folyamatosan a forduló legtöbb nézőjével zárta a Pécs.

– Pozitív irányba dől a mérleg, mert a Békéscsaba vagy a Csákvár elleni ikszet inkább kudarcnak éltük meg. Így utólag visszatekintve és látva, a többiek egymással mit játszanak, hogy nincs előre lefutott mérkőzés, az idegenben szerzett pontokat meg kell becsülni. Hazai pályán kell a meccseket mindenképpen behúzni, és akkor a következő hónapokban ugyanilyen szépen szerepelhetünk – hangsúlyozta a középpályás, kitérve arra, fiatal és ezen a szinten rutintalan a keret, de már tudják, mire számíthatnak. – Ebből vissza nem fogunk venni. Ezt várhatják tőlünk továbbra is a szurkolók, hogy otthon mindent megteszünk a sikerért, idegenből pedig minél több pontot próbálunk elhozni.

Merkantil Bank Liga NB II.

1. DVSC 7 4 2 1 12-3 14

2. Szolnok 7 4 2 1 8-6 14

3. Gyirmót 7 4 1 2 11-7 13

4. Nyíregyháza 7 4 1 2 6-3 13

5. Békéscsaba 7 3 4 0 9-5 13

6. Ajka 7 4 0 3 15-9 12

7. Budaörs 7 4 0 3 14-9 12

8. Szombathely 7 3 3 1 12-6 12

9. PMFC 7 3 3 1 9-4 12

10. Dorog 7 3 2 2 7-9 11

11. Vasas 7 2 4 1 13-10 10

12. Soroksár 7 2 2 3 7-9 8

13. Siófok 7 2 1 4 11-17 7

14. Szentlőrinc 7 2 1 4 7-14 7

15. DEAC 7 2 0 5 7-12 6

16. Kazincbarcika 7 1 3 3 6-8 6

17. Győr 7 1 3 3 8-11 6

18. Szeged-Csanád 7 1 2 4 5-12 5

19. Kaposvár 7 0 5 2 7-10 5

20. Csákvár 7 0 3 4 7-17 3