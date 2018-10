PMFC: Sáraitól megváltak, új edzőt keresnek

Hivatalosan ugyan még senki sem erősítette meg, de lapunk biztos forrásból úgy értesült, hogy a PMFC labdarúgócsapatánál menesztették a vezetőedzőt, Sárai Györgyöt. Egyelőre keresik a szakember utódját.

A Rákosmentétől hazai pályán elszenvedett 4–1-es vereség megpecsételte Sárai György sorsát. Információink szerint a csúnya fiaskó miatt a vezetőedző úgy érezte, illik felajánlania a lemondását, amit a klub vezetősége elfogadott.

Sáraival valóban nem szerepelt túl fényesen a csapat (jelenleg a 14., vagyis kieső helyen áll), igaz, gyakorlatilag mindenki erre számított a szezon rajtja előtt. Talán nem véletlen, hogy épp ő lett a vezetőedző – más nem nagyon akarta elvállalni… A szakembert egyébiránt belső körből húzták elő, hiszen ő volt a PMFC szakmai igazgatója, ám felnőtt csapat vezetőedzőjeként még nem sokat tett le az asztalra, ebben a minőségben kifejezetten tapasztalatlannak számított. Az biztos, hogy az NB III.-as együttesnél nem számítanak rá a továbbiakban, ám úgy tudjuk, még nem dőlt el, más minőségben maradhat-e a PMFC-nél.

Immár fontosabb kérdés ennél az, hogy ki lesz az új vezetőedző. Ha csak az ide elvárt végzettségből indulunk ki, sokan lennének alkalmasak: az A licenc elég a harmadik vonalban. Természetesen a megszokott nevek máris felreppentek a zuhanyhíradóban: szabad Nagy Tamás és Mészáros Ferenc is, befuthatna például Ott József, és megoldást jelenthetne az eddigi másodedző, Szabados József is.

Az utánpótlásban is akadnak olyanok, akik alkalmasak lennének erre a pozícióra: Udvardi Zoltánt, vagy éppen Vas Lászlót is el tudnánk képzelni a kispadon. S persze ne feledjük, ott van a klubnál az akadémia vezetője, Kulcsár Árpád is, aki szintén elvállalhatná a karmesteri feladatot.

Információink szerint egyelőre nincs meg a befutó. Úgy tudjuk, ezúttal inkább külsősre bíznák ezt az igen kényes feladatot, vagyis a PMFC benntartását az NB III.-ban – igaz, ez nyilvánvalóan drágább megoldás lenne annál, mint hogy kineveznek egy helyi trénert. A vajúdásra nincs sok idő, a piros-feketék ugyanis október 14-én, most vasárnap már a Taksonynál vendégszerepelnek.

Jönnek a verhető ellenfelek

A PMFC-nek az őszi folytatásban mindenképpen előnyt kell kovácsolnia abból, hogy az eltelt tíz forduló során már találkozott a tabella első nyolc helyezettjéből hattal, vagyis, fogalmazhatunk úgy, hogy ebben a félévben már túlvan a nehezén. A következő körökben ennek megfelelően olyan ellenfelekkel küzdenek majd a piros-feketék, amelyek egyértelműen a verhető kategóriába tartoznak – más kérdés, hogy az ilyen verhetőket eddig nem igazán sikerült legyőzni. A hátralévő őszi fordulókon a PMFC programja a következő: Taksony (5. helyezett, idegenben), Dabas (12., otthon), Paks II. (15., idegenben), Kecskemét (11., otthon), Hódmezővásárhely (16., idegenben), Kozármisleny (6., otthon, november 17.), Dunaújváros (3., otthon).