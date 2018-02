A PMFC szórta a gólokat, Bata Kristóf nagy formában volt

Nagyon elemében volt a PMFC labdarúgócsapata a Mohács elleni edzőmérkőzésen, a piros-feketék az első félidőben hétszer találtak be, Bata Kristóf egymaga négyszer volt eredményes.

Sejtelmes esti félhomályban csapott össze a PMFC és a Mohács. A piros-feketék műfüves pályája mellett, akárcsak a Kecskemét elleni edzőmeccsen, most is sok szurkoló ácsorgott – kétségtelen, volt fílingje ennek a holdsütötte mérkőzésnek. A drukkerek csendben beszélgettek, s biztosan nem bánták meg, hogy kijöttek, mert Márton Gábor együttese nagyon elemében volt, az első félidőben szokatlanul sokszor, hétszer talált az ellenfél kapujába. Nem is volt túlzottan boldog és elégedett a vendégek mestere, Székely István, ugyanakkor azt is belátta, hogy iparkodtak az övéi, ám a két csapat között túl nagy a tudáskülönbség.

A két kispad között Megyeri Károly és Kónya Mihály parolázott vidáman. Szóba került ott Amaviscától kezdve Messin keresztül sokmindenki, ám Megyeri azért figyelt: amint lejött a pályáról Wappler, megdicsérte a mohácsi gólszerzőt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A PMFC végül pont egytucatot lőtt, vagyis nagyon megszórta ellenfelét. Jöhet a következő edzőmeccs: szombaton a ZTE látogatott volna Pécsre, ám lemondta a találkozót, így másik csapatot keresnek a helyére.

PMFC–Mohács 12-1 (7-1)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Pécs, PMFC műfüves pálya, 200 néző. PMFC, 1. félidő: Gőcze – Kónya K., Erdős, Tieger, Szabó R. – Keresztes, Horváth A. – Bata, Koller, Károly B. – Mojzer. Vezetőedző: Márton Gábor. PMFC, 2. félidő: Sólyom – Ulakity, Puskás, Gajág, Varga T. – Rácz, Nagy J. – Kónya D., Wittrédi, Kiss K. – Beke. Vezetőedző: Márton Gábor. Mohács: Windischmann (Csobán) – Fischer (Károlyi), Hetényi, Marton, Bódis (Varga M.) – Nagy Zs., Brukner (Dávid D.), Izsák, Spannenberger – Pókos Cs. (Horváth G.), Wappler (Kovács P.). Edző: Székely István.

Gólszerzők: Bata (4), Károly B. (2), Koller, Wittrédi (3), Kiss K., Beke, ill. Wappler.

Egyik sem nyert

Pályára lépett a Kozármisleny és a Szentlőrinc NB III.-as labdarúgócsapata is. Előbbi a Majost fogadta, s 0-0-s döntetlenre végzett, utóbbi pedig 2-1-re kikapott az Eszék második gárdájától. Turi Zsolt együttesében Valkovics és a szerbiai magyar, Rajcsányi is próbajátékon volt, később döntenek arról, hogy szerződtetik-e őket.

Kozármisleny–Majos 0-0

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Kozármisleny. Kozármisleny: Ipacs (Wilkesz) – Németh Á., Fiáth, Sarfenstein, Müllerlei – Tóth M. (Hleba) – Kovács K. (Kiss M.), Grabarics, Rosta (Menyhei), Petrovics – Kristán. Edző: Németh Zsolt.

Szentlőrinc–Eszék II. 1-2 (0-1)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Tarcsapuszta. Szentlőrinc: Pacéka – Nagy R. (Niedermayer), Dudás, Keresztes, Németh – Kiss M. (Berdó V.), Hampuch, Temesvári (Fenyvesi), Rajcsányi (Virág) – Pál (Valkovics), Kuttor. Vezetőedző: Turi Zsolt.

Szentlőrinci gólszerző: Virág.