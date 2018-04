Pocsék meccs letudva

Biztos nem volt valami jó estéje szerdán Csirke Ferencnek és a PVSK-Veolia férfi- kosarasainak. Mondjuk nem is csoda, hiszen a pécsiek kiadós verést kaptak Szegeden, 80-57-re nyert az SZTE. A sebek nyalogatása helyett azonban csütörtöktől már a munkáé volt a főszerep, hiszen a bajnokság középházi középszakaszában vasárnap este (18.00) már újabb feladat vár a Párducokra, Pécsre érkezik ugyanis a ZTE.

– Nagyjából egy negyed alatt eldőlt minden Szegeden – mondta el lapunknak Csirke Ferenc. – A hazaiak extrán dobtak, nekünk pedig semmi nem ment be, és még puhán is védekeztünk. Utána már csak futottunk az eredmény után, de ilyen rossz dobószázalékkal nem volt esélyünk.

Való igaz, talán az egy Veljko Budimiren kívül az egész csapat csődöt mondott Szegeden. Csirke azonban ezt pozitívan fogja inkább fel. De az hogy is megy?

– Azt mondom, hogy inkább legyen egy meccs, amikor senkinek sem megy a csapatból, mint több olyan, ahol néhányan jól, mások rosszul játszanak – nyilatkozta a tréner. – Remélem, hogy a középszakaszra ezzel le is tudtuk ezt a pocsék teljesítményt. A Zete ellen sem lesz könnyű dolgunk, az alapszakaszban két olyan meccset játszottunk, ami egyaránt a legvégén dőlt el. Biztos, hogy most is hasonló mérkőzés lesz.