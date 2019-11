Pokoli meccsen vesztette el veretlenségét a PVSK

Elvesztette veretlenségét a PVSK-Veolia férfi-kosárlabdacsapata a bajnokság hetedik fordulójában a Kaposvár elleni rangadón.

Pokoli hangulatban kezdődött a PVSK és a Kaposvár ütközete a Lauber Dezső Sportcsarnokban. Nem csak a játékosok a pályán, de a két szurkolótábor is igyekezett túltenni egymáson. Míg a pécsi rajongók dallal próbálták feltüzelni sajátjaikat, addig a vendégek folyamatos füttykoncerttel igyekeztek megzavarni Budimiréket, ami az első negyedben be is vált. Hiába látszott az akarat a pécsi játékosokon, a Kaposvár mindkét palánk alatt uralni tudta a meccset. Csirke Ferenc három perc után egy időkéréssel próbálta rendezni a sorokat, de csapata egyre nagyobb kockázatot vállalt, ami csak még távolabb lökte egymástól a feleket.

A második negyedben megkezdte ledolgozni hátrányát a Pécs, ami nem volt egyszerű feladat C. J. Aiken hiányában, hiszen a lepattanók rendre az ellenfélhez kerültek. A rajongók közben még egy lapáttal rátettek, a hangorkán még Csirke Ferenc partvonalról kiáltott utasításait is elnyomták. Az ösztönzésnek pedig meg is lett az eredménye. Úgy tűnt, Smithék elkapták a fonalat, és a védekezésben is kezdtek a jó helyre kerülni a fogaskerekek, de a vendégek dobói megállíthatatlanok voltak, sorra dobták a triplákat.

A fordulás után ismét akadozni kezdett a Panthers játéka. Az ellenfél szórta a könnyű kosarakat, míg Pongóék többször is elkapkodták helyzeteiket. A hazaiak mestere sokszor láthatóan már a pályára lépve, mint Lego figurákat illesztette volna helyére tanítványait, akikben forrt az indulat a Kaposvár olykor a durvaság határait a rossz oldalról súroló védekezésétől.

A záró percekben már csak a becsületükért rohanhattak a pécsiek, hiszen a Kaposvár győzelme biztos volt. A csüggedt hazai közönség még igyekezett befújni, bekiabálni a dobásokat, de most ez is kevés volt. Így a csarnokot a vendégek üdvrivalgása tölthette be már a dudaszó előtt is. Bár ez a vereség láthatóan fájó sebeket ejtett az eddig győzelmeket halmozó pécsi játékosokon, gyorsan el kell felejteniük ezt a botlást.

PVSK-Veolia–Kaposvári KK 82-99 (18-30, 26-21, 21-23, 17-25)

Férfi kosárlabda NB I., 7. forduló. Pécs, 3000 néző. PVSK: Pongó 13/3, SMITH 15/3, Diggs 5/3, Budimir 13/9, Horti 8. Csere: Csirics 6, RUJÁK 19/3, Antóni 3/3, Kocsis. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Kaposvár: DAVIS 19/6, NORFLEET 21/12, PONJAVICS 16/12, Lalics 14, HENDLEIN 11/3. Csere: Dramicanin 16/12, Baki, Krnjajski 2. Vezetőedző: Fekete Ádám.