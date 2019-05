A PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata a Körmend elleni elődöntőre készül, de közben a színfalak mögött másról is szó esik: a vezetőség bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak Pongó Mátéval és Horti Bálinttal is.

Csodálatos szezont fut a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata, hiszen Csirke Ferenc együttese az elődöntőre készül (az első meccset szombatot Körmenden játsszák, az M4 élőben közvetíti). A jó eredmények, a sikerek nyilván abban is megkönnyítik a klub dolgát, hogy ebben a helyzetben sokkal előnyösebb pozícióból tárgyalhatnak a játékosokkal a jövőbeli közös munkáról: a pécsi együttes manapság sokak számára vonzó.

A jövő évi keret kialakításán természetesen már ideje dolgoznak a klubnál, s a vezetőség most bejelentette, hogy a kezdő ötös két meghatározó magyar játékosa, Pongó Máté és Horti Bálint is marad a PVSK-nál, egy évvel meghosszabbították lejáró szerződésüket.

– Nagyon örülünk annak, hogy Máté és Bálint a kezünkbe csapott és nálunk marad – mondta Bán Gábor ügyvezető igazgató. – Nem maradt eredmény nélkül az utóbbi évek nagyon következetes szakmai és gazdasági építkezése, hiszen mostanra sikerült odáig eljutnunk, hogy egy válogatott centert, és egy minden kétséget kizáróan válogatott szintű irányítót is sikerült megtartanunk.

Pongó remek szezont fut, rengeteget, nem mellesleg folyamatosan magas szinten játszik. Nem csoda, hogy szinte mindenhol szívesen látták volna.

– Nagyon rövid gondolkodás után a maradás mellett döntöttem. A játéklehetőség számomra nagyon fontos, amit itt Pécsett idén megkaptam. Nagyon jól érzem magam a csapatnál, és szerencsére az eredményre sem lehet eddig panasz – fogalmazott Pongó Máté.

Horti Bálint esete kicsit különbözik csapattársáétól, ő ugyanis tavaly 1+1 évre írt alá, most az opcionális +1 év lépett életbe.

– Igazából a „tárgyalás” egy kölcsönös fejbiccentésből állt. Én is bólintottam egyet, meg Bán Gábor is. Nagyon jól érzem magam itt, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy maradok – mondta a pécsiek centere.