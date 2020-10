Pontokat ért Preklet Csaba fejese a Szolnok ellen

Újabb győzelmével a hatodik helyre lépett előre a PMFC az NB II.-ben, amely a hajrában Preklet Csaba szöglet utáni fejesével nyert Szolnokon. A nyáron érkezett középhátvéd első gólját szerezte a piros-fekete labdarúgócsapatnál.

Megszerezte első pécsi gólját Preklet Csaba, aki az elmúlt időszakban már állandó kezdővé vált a PMFC-nél.

– Tudtuk, hogy a Szolnok masszív, jó csapat, és a tabellán is előttünk helyezkedett el. Azzal is tisztában voltunk, hogy a pontrúgásokra alapoznak. A stábunk erre felkészített minket, és egy nagyobb helyzet kivételével az összeset le tudtuk védekezni. Kihúztuk a méregfogukat – értékelt Preklet Csaba. – A pontrúgások szerencsére nekünk is erősségünk, szinte az összes gólunkat abból szereztük. Jó pontrúgóink, és nagybedobónk is van, ami az NB II.-ben elég sok mérkőzésen döntő, mivel minden csapat elég masszívan védekezik. Nagyon örülök, hogy végre sikerült betalálnom. Nagyon vártam már, és azért érett is. A slusszpoén az volt, hogy ez három pontot ért.

– Nagyon jó taktikánk van. Ezt a magas letámadást nem igazán szeretik az ellenfelek. Az, hogy ilyen kevés gólt kapunk, nem csak a védőknek vagy a kapusunknak köszönhetjük, a csatárok is rengeteget segítenek azzal, hogy már a félpályán elfojtják a támadásokat – folytatta, arra is kitérve, milyen fontos ez a győzelem, annak fényében, hogy több társ és stábtag, köztük Vas László sem utazhatott velük a koronavírus miatt. – Elég nehéz volt így játszani, de a csapat erejét ez is bizonyítja. Nem lehetett velünk a vezetőedző, de a hét folyamán többször is tudtunk vele Skype-on kommunikálni, és elmondta, mit vár. Külön köszönettel tartozunk a stábnak, hogy ebben a nehéz időszakban fel tudtak minket készíteni.

Hozzátette, a többi csapat helyzetét látva várható volt, hogy őket is utoléri a vírus, pedig minden egészségügyi protokollnak eleget tettek.

– Jól érzem magam Pécsen. Néha azért rossz, mivel a páromék Pesten élnek, és sokat vagyok egyedül. Ebben az időszakban viszont annyira nem rossz, mert szeretnék magamra vigyázni, és minél többet játszani. Valamilyen szinten boldogan mondok le dolgokról, ha továbbra is ilyen jól szerepelünk – kitért arra is, könnyű volt beilleszkedni a csapatba, és örül, hogy hamar a védelem oszlopos tagjává vált. – Szeretném meghálálni a bizalmat, és ugyanígy tovább vezetni a védelmünket!