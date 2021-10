Pontokért utazik a Bóly

Az éremre hajtó PTE-PEAC az őszi szezon egyik meglepetéscsapatát, a sokáig veretlenül menetelő Bólyt fogadja a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 11. fordulójában. A listavezető Pécsvárad Bodán, a harmadik helyen álló Mozsgó-Szentlőrinc II. pedig Lovászhetényben vendégeskedik.

Ezt ne hagyja ki! Honnan van ekkora vagyona a rekordbírságra ítélt Bige Lászlónak?

Október 30., szombat, 13.30

PTE-PEAC (2.)–Bóly (4.)

A PEAC nagyszerűen reagált a Szederkény elleni botlására, hiszen az elmúlt hétvégén 4–1-es győzelmet aratott a PVSK felett a városi rangadón. Lőrinc Antal csapata így vesztett pontok tekintetében csupán két ponttal van lemaradva a Pécsvárad mögött.

Lőrinc Antal, a PEAC edzője: – Két okból is nagyon fontos volt a PVSK elleni meccs. Egyrészről szerettünk volna a kínos vereségre győzelemmel reagálni, másrészről pedig egy presztízsmérkőzést tudtunk megnyerni. A Bóly egy rendkívül masszív és szervezett együttes, amely nagyon jól igazolt nyáron. Nem szabad abból kiindulni, hogy kikaptak a Siklóstól. Fel kell kötnünk a gatyánkat, egy rendkívül kiélezett mérkőzésre számítok. Nagy köszönet jár a bólyi vezetőknek a sportszerűségükért, a beleegyezésük nélkül nem tudtunk volna mérkőzést cserélni a PMFC II.-vel – tette hozzá a PEAC mestere.

Már előző szezonban is okozott meglepetéseket a Bóly, a jelenlegi idényt pedig bravúros formában kezdte Keibl Ede gárdája. Vénoszék a Pécsvárad és a Szentlőrinc II. ellen is pontot szereztek, a többi meccsüket pedig egyaránt behúzták – egészen az előző fordulóig. A Siklós ellen nem fogtak ki jó napot, de most már minden erejükkel a PEAC-ra koncentrálnak.

Keibl Ede, a Bóly edzője: – A szezon eleje valóban nagyon jól sikerült számunkra, de a visszhangok ellenére nincs nekünk olyan célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot. Azt szerettük volna elérni, hogy újra számoljanak velünk, mint a régi szép időkben. Az igazolásokat is ehhez igazítottuk, s szerencsére az új játékosok nagy erősítést jelentenek. A célunk, hogy odaérjünk a legjobb ötbe, de ennél is fontosabb a csapatépítés. Mindezt bólyi és helyi kötődésű labdarúgókkal szeretnénk elérni. Olyan álmokat semelyikünk sem dédelgetett, hogy végig veretlenül menetelünk előre. Nagyon fiatal a csapatunk, sajnos kijöttek az ebből fakadó hibák a Siklós ellen. Minél gyorsabban szeretnénk kilábalni ebből, de ha fejben rendben leszünk, nem lesz probléma. A PEAC ellen is mindent el fogunk követni, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk.

Sport36-Komló (11.)–PVSK (7.)

A Komló hozta a kötelezőt a Harkány ellen, de ezen a hétvégén jóval nehezebb kihívás vár a Bányászra. A PVSK ugyan a rangadóit elbukta eddig, de azokat a meccseket mind megnyerték a pécsiek, ahol ők számítottak esélyesebbnek. A Vasút csupán négy pontra van a dobogótól, de ha most nem nyer, akkor megragadhat a középmezőnyben.

Boda (14.)– Pécsvárad R-Bus (1.)

A Boda egy nagyon fájó vereségbe szaladt bele a papíron gyengébb Kétújfalu ellen az előző fordulóban, s ezzel helyet is cserélt a tabellán a két együttes. Ambrusics Róbert csapatának órási bravúrra lenne szüksége, hogy megszakítsa rossz szériáját, ugyanis a liga legerősebb csapatát fogadják Belákék.

Lovászhetény (9.)– Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)

A Lovászhetény úgy szerzett pontot a Pécsvárad ellen, hogy az utolsó negyedórát kettős emberhátrányban játszotta le, ami tovább növeli az 1–1-es döntetlen értékét. Most hasonlóan nehéz mérkőzés elé néznek Bíró Ferenc tanítványai, hiszen az ugyancsak rendkívül erős Mozsgó-Szentlőrinc II.-t fogadják.

Október 31., vasárnap, 13.30

Siklós (8.)– Gyógyfürdő Harkány (15.)

A Siklós rég kezdte ilyen jól a bajnokságot, mint most. Weinert Zsolt együttesének jelenleg nyolcadik helye becsapós, hiszen csupán négy pontra van a gárda a bronzérmes pozíciótól. S mivel a még nyeretlen, nullapontos Harkányt fogadják Wiesnerék, jó pár helyet javíthatnak a hétvégén.

Szederkény (6.)– Kétújfalu (13.)

Az előző fordulóban szabadnapos Szederkény számára nem biztos, hogy jól jött a kéthetes pihenő, ugyanis előtte három meccset nyert meg zsinórban Tomin Milán együttese. Az biztos, hogy a Bodát is meglepő Kétújfalu ellen más játékra lesz szükség, mint a PEAC otthonában.

Villány (5.)–Sellye (12.)

Egy kis szerencsével akár a dobogós Szentlőrinc II.-t is beérheti a Villány, amennyiben begyűjti a három pontot a Sellye otthonában. Az ormánságiak azonban a PMFC II. ellen is bizonyították, hogy nem lehet ellenük biztosra menni – az előző fordulóban 0–2-ról mentettek pontot.

Megyei I. osztály