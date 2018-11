Pontot rabolt a Mohács a Pécsváradtól

Közel járt ahhoz a Mohács együttese, hogy első csapatként legyőzze ebben a szezonban az éllovas Pécsváradot. Bár a Duna-parti vezető gólra végül tudott válaszolni a listavezető, így is először hullajtott pontokat a bajnokság során.

Mohács–Pécsvárad 1-1 (1-0)

Mohács. V.: Ádám József. Mohács: Windischmann – Bódis (Kovács P., 81.), Strigencz, Hetényi, Pókos M. – Brukner, Izsák, Marton, Kaszás – Spannenberger J., Schmidt Zs. Edző: Székely István. Pécsvárad: János G. – Németh A., Krapecz, Spannenberger M., Hambuch – Petrovics (Nagy N., 77.), Bozó, Kungl (Varga B., 46.), Bartal (Kőnig, 83.) – Bodor (Valkovics, 63.), Szentes. Edző: Varga László.

Gólok: Spannenberger M. (26. – öngól), ill. Varga B. (53.).

Székely István váltig állította a Pécsvárad elleni mérkőzés előtt, hogy a Mohács bizopny győzelemre játszik majd a száz százalékos listaveztő ellen. Elsőre kicsit talán túlságos is ambiciózus célkitűzésnek tűnt ez az MTE részéről, de most már tudjuk, nem járt messze attól a Duna-parti csapat, hogy legyőzze a címvédőt. Az első félidő után például vezetett is a Mohács, a pécsváradiak pedig először érezhették azt a szezon során, hogy nagy a baj. Úgy fest azonban, hogy azért kétségbe nem estek Varga László tanítványai, hiszen a második játékrész elején gyorsan összejött az egyenlítés. Több gól pedig már nem is esett a meccsen. A döntetlen a mohácsiak szemszögéből nézve bravúr, igaz tekintettel arra, hogy az előny náluk volt, lehet, hogy most mégis bosszankodnak kicsit. A Pécsvárad ebben a bajnokságban most először nem tudott nyerni, bár még így is óriási előnnyel vezetik a tabellát Szentesék.

Szederkény–Komló 1-0 (0-0)

Szederkény. V.: Nyakas Balázs. Szederkény: Andorkó – Kopeczky, Hideg L., Mándity, Kása – Zsebe D. (Rázsics, 78.), Bálint Á., Rumszauer (Máté Gy., 46.), Grassy (Hidasi, 46.) – Zsebe G. (Werner, 90.), Hergenrőder. Edző: Lőrinc Antal. Komló: Herbert Roland – Kolat, Rain, Deák, Miltner – Bolboaca S., Kis-Varga (Kacsa, 50.), Jurátovics (Pozsgai, 70.), Vass – Bíró Cs. (Hovorka, 50.), Hideg M. (Herbert Richárd, 90.). Edző: Katona Mihály.

Gól: Hergenrőder (62.).

Sellye–PVSK 1-0 (0-0)

Sellye. V.: Nagy Zsolt. Sellye: Berki – Knippl, Kovács M. (Orlovics G., 46.), Varga V., Bene (Bóka, 46.)– Simara, Tóth Á., Szívós, Balogh (Szőke, 89.) – Kászonyi (Orlovics Gy., 46.), Jónás. Edző: Somogyi Zoltán. PVSK: Mocsári – Kiss G., Vida (Kulcsár, 83.), Zámbó, Varga M. – Sziládi, Domonkos, Réfi, Németh V. (Horváth Cs., 64.) – Kása (Kovácsfi, 76.), Hawkins. Edző: Kósa Sándor.

Gól: Balogh (86.).

Siklós–Lovászhetény 4-2 (1-0)

Siklós. V.: Varga László. Siklós: Szabó B. – Schmidt P. (Árvai, 77.), Bognár, Suba (Fülöp, 46.), Molnár S. – Wiesner, Hazenauer, Pecshka, Sztojka A. (Varga Á., 86.) – Schmidt G. (Sztojka N., 63.), Pásztor. Edző: Nagy Csaba. Lovászhetény: Grund – Nánási, Bódis, Eke, Fischer (Varga D., 72.) – Király, Szücs, Lehota, Blész (Právics, 54.) – Kelemen, Kőszegi (Somfai, 54.). Edző: Takács Ferenc.

Gólok: Schmidt G. (37.), Wiesner (50., 60.), Varga Á. (93.), ill. Kelemen (56., 70.).

Szentlőrinc II.–Bóly 5-0 (1-0)

Szentlőrinc. V.: Gellén Antal. Szentlőrinc II.: Antal – Kiss E., Lőrincz, Kiss M., Páll (Tóth M., 19.) – Belák (Storcz, 80.), Lóth (Jung, 75.), Filó, Gálffy – Kovácsevics, Kutor. Edző: Pichler Gábor. Bóly: Rétyi – Édelmann (Halas, 69.), Jukics, Vénosz, Tóth L. – Magyar, Grósz (Halmai, 69.), Fábián, Somogyi – Szabó Zs., Csőke (Ambrus, 69.). Edző: Gulyás Gergely.

Gólok: Kovácsevics (30., 78.), Lóth (62.), Kutor (86., 90.).

Boda–Harkány 2-3 (2-1)

Boda. V.: Hernádi Attila. Boda: Kácsor – Lotz Á., Kardos, Sztanics, Kormányos (Máté R., 66.) – Lotz V., Nagy Z., Bacskai (Sánta, 80.), Pálfalvi (Bölcskei, 44.) – Kovács K., Hodosán. Edző: Nagy Csaba. Harkány: Tamás – Körmendi, Varga B., Keresztes, Schvedics – Teszárik, Oberländer, Kovács G., Nagy N. – Geczó, Dobrosi.

Gólok: Bacskai (21., 45.), ill. Geczó (34.), Dobrosi (75.), Nagy N. (93.).

Kiállítva: Sztanics (89.).