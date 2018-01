A PVSK-Kronosz Kiadó könnyen bejuthat a Hepp Kupa döntőjébe

Akár két pécsi kosárlabdacsapatnak is szurkolhatunk majd február közepén, Debrecenben. A Magyar Kupa legjobb nyolc csapata között már ott van a PVSK-Veolia, de a Hepp Kupa négyes döntőjébe könnyen bejuthat addig az NB I. B-s PVSK-Kronosz Kiadó is.

Január 24-dikén olyan dolgot hajthat végre a pécsi férfi kosárlabda, amire az országban még nem volt példa. A PVSK-Kronosz Kiadó NB I. B-s együttese ugyanis az amatőr csapatok számára kiírt Hepp Kupa négyes döntőjébe jutásért játszik az Óbudai Kaszások ellen – a papírforma pedig sima pécsi győzelemmel kecsegtet. A továbbjutás egy meccsen dől el, amit ha megnyer a PVSK, utazhat február közepén Debrecenbe a Final Fourra.

Hogy ez miért olyan nagy szám? Csak azért, mert a PVSK-Veolia élvonalbeli csapata már bejutott a Magyar Kupa nyolcas döntőjébe, amit egy helyen és egy időben rendeznek az amatőrök versenyével. Olyan pedig eddig még sosem volt idehaza, hogy egy NB I.-es csapat kupadöntős, miközben a tartalékcsapata a Hepp Kupa legjobbjai között szerepel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ilyen még tényleg nem volt eddig, nagyon bízunk benne, hogy most mi tudjuk megcsinálni – nyilatkozta lapunknak Bán Gábor, a PVSK-Veolia ügyvezetője. – Eleve kevés olyan élvonalbeli együttes van, amely az NB I. B-ben is indít csapatot. Nem véletlen, hiszen ehhez megfelelő mennyiségű és minőségű játákosra van szükség. Nekünk azonban kapóra jött ez, hiszen így az U20-as alakulatunk az NB I. B-ben felnőttek között is tud pallérozódni. Az ugyanis nem kérdés, hogy az NB I. B erősebb, mint az élvonal utánpótlás-bajnoksága.

Bán azt is elmondta, a klub számára stratégiailag és a fiatal kosarasok nevelése szempontjából is fontos az NB I. B. Ez komoly ittartó erő a tehetségek számára, hiszen így aki esetleg nem is fér be az élvonalbeli csapatba, az is egy komoly bajnokságban szerepelhet. Ami pedig a Hepp Kupát illeti, az a PVSK számára ugyanolyan fontos, mint a Magyar Kupa.

– Először jussunk be a legjobb négybe, az a legfontosabb – szögezte le Bán. – Ugyanakkor Juhász Olivérrel és Csirke Ferenccel már beszéltünk erről, és abban maradtunk, hogy mivel a Hepp Kupa meccsei Debrecenben majd délelőtt, míg az MK-összecsapások délután, este vannak, így azok a játékosok, akik mind a két csapatban érdekeltek, duplázni fognak, azaz itt is, ott is számíthat rájuk a szakmai stáb. Ez elsősorban Demeter Attilát és Antóni Csanádot érinti. Persze a legfontosabb, hogy jussunk el addig.

Közben lett fontos

– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat a sorsolást illetően – kezdett bele Juhász Olivér, a PVSK-Kronosz Kiadó edzője. – Az Óbudai Kaszások ellen, a papírforma alapján simán nyernünk kellene. Persze egy meccsen dől el a Hepp Kupa négyes döntőjébe jutás, amit ráadásul idegenben kell játszanunk, ennek ellenére bizakodó vagyok. Érdekes ez egyébként, mert a szezon elején én magam nem igazán foglalkoztam a Hepp Kupával, de azzal, hogy már itt tartunk, pláne, ha be is jutunk a legjobb négybe, alaposan felértékelődik a sorozat, hiszen azért az nagy szó lenne.

Juhász mindenesetre egyelőre a bajnokságra koncentrál, legközelebb ugyanis a Miskolc ellen folytatják szereplésüket az NB I. B Piros csoportjában.