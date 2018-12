PVSK: újabb óriási fordítás után a saját kezükben a sorsuk

Másodszor is megcsinálta egy héten belül a PVSK-Mecsek Füszért OB I.-es vízilabdacsapata azt, amiből még egy is több volt annál, mint amit várni lehetett: legyőzte a BVSC-t.

A pécsi sportrajongók többsége, aki kilátogatott csütörtökön este az Abay Nemes Oszkár Sportuszodába most úgy érezheti, az ilyen meccsekért érdemes élni.

A PVSK-Mecsek Füszért BVSC elleni meccsére eleve annyian jöttek össze az uszodában, hogy ott már nemhogy egy gombostűnek, de talán még egy mákszemnek is csak nagynehezen lehetett volna helyet találni.

Persze nem véletlen, hogy ekkora volt az érdeklődés. A pécsiek pár napja óriási bravúrt végrehajtva idegenben már legyőzték a zuglóiakat, méghozzá úgy, hogy háromgólos hátrányból végül 5-1-re nyerték az utolsó negyedet. Most azonban mindenki tudta: ezúttal nem lehet elengedni a BVSC-t. Nem is engedték Csacsovszkyék. Igaz, hogy többnyire a vendégeknél volt az előny, de egy gólnál jobban nem tudtak elhúzni.

Kivéve a harmadik negyed végét, akkor 6-8 állt az eredményjelzőn.

A pécsi szurkolók pedig kezdtek bízni benne, hogy talán ismét jön az óriási hajrá. És bizony az ezúttal Surányi László vezette PVSK sorra lőtte a gólokat. Egyet, kettőt, aztán jött a harmadik is, ekkor pedig már vezetett a Pécs. A hangulat pedig olyanná vált az uszodában, amit az utóbbi években legfeljebb egy-egy kosármeccsen tapasztalhattunk. A BVSC pedig hiába próbálta visszahozni a sírból a meccset, 10-8-nál már nyílt titok volt, hogy meglesz az újabb bravúr.

Meg is lett! A PVSK második egymás utáni bravúrgyőzelmével fellépett a tabella harmadik helyére, az évet pedig már ott is zárja. És azt a bizonyos gesztenyét most saját magának kaparta ki a Vasút. Merthogy inrnentől nem kell mások eredményeit sasolni, a felsőházba jutás kizárólag a PVSK-n múlik. Látva ezt a csapatot, az biztos, hogy bele is hal, ha kell, hogy összejöjjön.

Ezúttal Rakonjac volt a pécsiek nyerőembere

PVSK-Mecsek Füszért–BVSC-Zugló

10-9 (1-2, 3-3, 2-3, 4-1)

Vízilabda-OB I., alapszakasz. Pécs, 400 néző. V.: Bereczki, Csanádi. PVSK-Mecsek Füszért: JÓZSA – Chilkó, KRIZSÁN, CSACSOVSZKY A. 2, Jakab, RAKONJAC 3, CSACSOVSZKY E. 1. Cs.: Horváth Zs., ZERINVÁRY 2, CSABA M. 2, Mijic, Sebestyén, Opacak. Megbízott edző: Surányi László. BVSC-Zugló: Györke – Czigány, Csapó, VÁRNAI 3, Kovács P., PÁSZTOR 3, Mészáros. Cs.: Lajkó, Török, LÉTAY 2, Ambrus, Sugár, Szabó B. 1. Vezetőedző: Szűcs Levente.

Gól emberelőnyből: 12/3, ill. 7/2.

Gól ötméteresből: -/-, ill., 2/2.

Kipontozódott: Chilkó (29.), ill. Létay (31.).

Az OB I. A csoportjának állása: 1. FTC 24 pont, 2. Eger 21, 3. PVSK-Mecsek Füszért 13, 4. Honvéd 13, 5. BVSC 10, 6. Szentes 7, 7. Szombathely 6, 8. KSI 0.

