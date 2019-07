PVSK-Veolia: a kapitány marad, tehetség érkezett

A PVSK-Veolia magyar bajnoki bronzérmes csapatának kapitánya, Veljko Budimir újabb egy évre aláírt, így immáron hetedik szezonjának veselkedik neki a Panthersben. Emellett egy volt U20-as válogatottat igazolt a klub, Kocsis Zalán érkezik Kaposvárról.

Hiába fejeződött be a szezon, a PVSK-Veolia háza táján folyamatosan zajlik az élet. A héten már beszámoltunk arról, hogy a klub vállalja a bajnoki bronzéremmel járó Európa-kupa-szereplést, így története során először kilép a nemzetközi porondra. Majd rá egy nappal a frissen igazolt center, Justin Alston szerencsétlen esetéről írtunk, amely arról szólt, hogy az amerikai eltörte a lábát, így a PVSK felbontotta szerződését. Tegnap pedig egy remek hír futott be: az együttes kapitánya és meghatározó játékosa, Veljko Budimir újabb egy évre aláírt, így a 34 éves horvát immáron a hetedik szezonját kezdi meg pécsi színekben.

– Budimir egy remek játékos, és nagyon fontos láncszeme a csapatunknak

– fogalmazott Bán Gábor, a PVSK-Veolia ügyvezetője. – Emellett remekül érzi magát Pécsett, és az otthonához is közel van, így mindkét fél számára kedvező megállapodás született.

Az ügyvezetőtől azt is megtudtuk, hogy egy volt U20-as válogatott magyar tehetséggel is megegyeztek. A Kaposvárról érkező, 1998-as születésű Kocsis Zalán az NB I-es kerethez csatlakozik, de a B csapatban is számítanak a 4-es poszton bevethető játékosra.

– Nagyon örültem, hogy a Pécs megkeresett – nyilatkozta boldogan lapunknak Kocsis Zalán. – Egy remek csapathoz igazoltam. Az, hogy négy légióssal bronzérmes lett a PVSK, egészen kiemelkedő teljesítmény. Emellett az edző személye is motiváló volt számomra, Csirke Ferenc egy remek szakember. Szeretnék minél több időt a pályán tölteni, és élni az adódó lehetőségekkel.