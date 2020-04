Rab Gyula dobta a magyar élvonal legelső hármasát

Rengeteg változáson ment keresztül a kosárlabda szabálykönyve a kezdetektől napjainkig. Sokszor kulcsfontosságú elemmel bővült ahhoz, hogy az egyik legnépszerűbb sportággá váljon. Ezek között említhetjük például a támadóidő bevezetését és a hárompontos beiktatását is.

A magyar bajnokságban 1984-ben debütált a tripla szabály, amelynek egyik nagy nyertese volt a PVSK, amit jól szimbolizál, hogy pécsi játékos szerezte az első hárompontost. A vasutasok 1984. október 13-án a Csepelhez utaztak, ahol Rab Gyula már a második percben beírta magát a krónikás könyvekbe. A Pécs ikonja fantasztikusan játszott, 44 pontot szórt, öt hárompontos kísérlete hullott be, mellette Darázs János négy, Varasdi János egy triplát dobott. A találkozó 103-99-es csepeli sikerrel végződött.

– Arra emlékszem, hogy a Csepel elleni mérkőzés előtt vezették be ezt a szabályt, és a találkozó elején én dobtam rá az első ilyen kísérletet. Akkor nem számított nagy dolognak, mert természetes volt, hogy onnan esnek majd a kosarak. Nem is ünnepeltük különösen. Abban a PVSK-ban jó játékosok voltak, elzárásos játékot játszottunk, biztos vagyok benne, hogy ilyen szituációból dobtam – idézte fel kérésünkre Rab Gyula. – Arról voltunk híresek, hogy nagyon jókezű csapat voltunk, sokan tudtak kívülről pontot dobni. Nagyon kedvezett nekünk ez a szabály, rengeteg pontot értünk el így. Nem volt olyan erős center játékunk, így inkább a külső dobás volt a nagy fegyverünk. Így pedig rettentő látványos kosárlabdát tudtunk játszani. Ritka volt, hogy egy csapatban ennyien jól tudtak dobni.

Tovább tanít

Rab Gyula idén január közepén a PVSK-Cargate NB I. B.-s férfi kosárlabdacsapatát vette át Juhász Olivértől, aki azt követően az akadémián végzett feladataira koncentrált. A vasutasok második alakulata, amely nagyrészt az U20-as gárda tagjaiból állt, az egész szezonban a Piros-csoport aljáról próbált elmozdulni. Az idény lefújásáig az új vezetőedzővel is, aki korábban is a csapat mellett dolgozott, csak egy győzelem jött össze hét vereség mellett. Igaz, ebben az időszakban sok sérüléssel is küzdött az alakulat. A kieséstől azonban nem kell tartania a gárdának, jövőre is maradnak a Piros-csoportban.