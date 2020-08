Rangadó az első körben: Pécsre utazik a Mohács

A hétvégén vége a szokottnál jóval hosszabbra nyúlt szünetnek: Baranya megyében is elrajtolnak a megyei labdarúgó-bajnokságok. Az élvonal első fordulójának rangadóját Pécsen játsszák, ahol két dobogóra törő csapat, a PVSK és a Mohács csap össze egymással.

Augusztus 22., szombat, 17.30

PVSK–Mohács

Az előző hétvégén, a Magyar Kupa megyei selejtezőjének első körével kezdetét vette a megyei futballszezon. A PVSK meglepetésre búcsúzott a sorozattól, a Mohács viszont hozta a papírformát és legyőzte 2-1-re a Szederkényt. A pécsiek rutinos játékosokkal erősítettek a nyáron. Többek között leigazolták a harmadosztályú Szekszárdtól Turi Tamást, illetve a PMFC egykori játékosa, a 45 éves Dienes András is reaktiválta magát a Vasút kedvéért.

Kósa Sándor, a PVSK vezetőedzője: – A kupameccsen több sérültünk is volt, tompák voltak a játékosok, illetve két rutintalanságból fakadó hibát is elkövettünk. Az egyikből gólt, a másikból pedig kiállítást kaptunk – emlékezett vissza a szombati, Lovászhetény elleni 1-0-s kupavereségre Kósa. – A Mohács ellen egy sokkal frissebb, harapósabb csapatot szeretnék a pályán látni. Tiszteljük ellenfelünk eredményeit, de természetesen nem feltartott kezekkel megyünk ki a pályára. Vannak sérülésből adódó problémáink, de aki pályára lép, biztosan mindent meg fog tenni azért, hogy sikeresen szerepeljünk.

A Mohács ugyan továbblépett a kupában, de a siker nagy áldozattal járt. Egy szederkényi játékos odarúgott Pókos Máténak, akinek elszakadt a térdszalagja, s valószínűleg az egész szezont ki kell hagynia.

Kvanduk János, a Mohács vezetőedzője: – Sok mindent viszontláttam a kupameccsen, amit szerettem volna. Következetesen végigcsináltuk, amit akartunk, az ellenfél játékstílusától sem jöttünk zavarba. Szombaton két, egyforma játék­erőt képviselő, dobogóra hajtó, jó és tudatos futballt játszó csapat fog találkozni. Szerintem egy nagyon szoros, izgalmas mérkőzés lesz. Remélem, hogy nyerünk, de ehhez minden tudásunkra szükségünk lesz. Vannak kisebb-nagyobb sérüléseink, de Pókos Mátén kívül remélhetőleg mindenki bevethető lesz.

A mérkőzés a Verseny utcai PVSK Sporttelepen, azaz a korábbi PEAC-pályán lesz.

Augusztus 21., péntek, 17.30

Sport36-Komló–Sellye

A Komló erődemonstrációt tartott a kupában, 8-2-re ütötte ki a Kétújfalu együttesét. Tóth Máté legénysége az előző, koronavírus-járvány miatt lefújt szezonban dobogóért harcolt, s valószínűleg ez idén sem lesz másként. Miltnerék a pénteki szezonrajton a Sellyét fogadják. Azt a Sellyét, amely télen nagyon sok játékost igazolt, s ezzel egyértelműen erősödött is.

Augusztus 22., szombat, 17.30

Szentlőrinc II.–Lovászhetény

Ahogy fentebb említettük, a Lovászhetény számára sikeresen indult a szezon. Idén az élcsapatoknak sem lesz egyszerű dolga Bíró Ferenc gárdája ellen. A hetényiek ráadásul a címvédő Pécsváradtól két játékost igazoltak, Bartal Bence és Spannanberger Máté is náluk folytatja. A Szentlőrinc II. számára idén sem az eredmény lesz a fontos, hanem hogy megmérettessék fiatal tehetségeiket a felnőttek között is.

Pécsvárad R-Bus–Szederkény

Kíváncsiak várjuk azt is, hogy az elmúlt években egyed­uralkodó Pécsvárad, hogyan kezdi a szezont. Varga László együttese a már Kása Péter vezette Szederkényt fogadja az első körben.

Augusztus 23., vasárnap, 17.30

Kétújfalu–Gyógyfürdő Harkány

Hazai pályán, a Gyógyfürdő Harkány ellen debütál a tavaly még egy osztállyal lejjebb szereplő Kétújfalu a megyei élvonalban. A kupából mindkét csapat búcsúzott, de egy jó bajnoki rajt elfeledtetné az elmúlt hétvégét.

Villány–Boda

A liga két fekete lova is összecsap az első körben. A Villány nagyon megerősödött nyáron, akár a dobogóra is odaérthet a végelszámolásnál. Az elmúlt 1-2 évben újjáépülő Boda pedig már az elmúlt idényben is sok meglepetés okozott.