Rangadók jönnek a mennyei megyeiben

Szombaton a tavaly kiválóan szereplő, de idén gyengélkedő Komló a remekül startoló Villányt fogadja, valamint a Szentlőrinc II. a dobogóra hajtó PVSK-t, míg vasárnap a szerdán a Pécsváradot is legyőző Mohács az ötödik Bólyhoz utazik.

Október 17., szombat, 14.30

Sport36-Komló (11.)–

Villány TC (3.)

A tavaly második helyen záró Komló beragadt az idei rajtnál, ráadásul egy másfél hetes kihagyásra is kényszerült, amikor felütötte a fejét az egyesületnél a koronavírus. Így mindössze hat pontot gyűjtöttek eddig, s a nyolc fordulóból csak hatban léphettek pályára. Így viszont annál nagyobb a vágy a csapatban, hogy hazai pályán megszerezze idénybeli második győzelmét.

A bányászokkal szemben a Villány repülő rajtot vett, s egyedül az előző fordulóban potyogtatott el egységeket a Szentlőrinc II. ellen. Akkor is úgy, hogy az éllovas piros-feketéknek fordítaniuk kellett. Ez viszont most még nagyobb erőbedobásra sarkalja Kósa Zoltán legénységét.

Tóth Máté, a Komló edzője: – Mi is keressük a válaszokat, hogy miért kezdtük gyengébben a szezont. A tavalyi idényben erőn felül teljesített a csapat, és idén is az első félidők alapján meg kellett volna nyernünk a meccseinket. A szünet után viszont szétesett az alakulat, nem vagyunk olyan állapotban. Sok volt a kihagyás a koronavírus miatt, a játékosok a motiváltságukból is veszítettek. Bár a keret erősödött, a fejek nincsenek rendben. Az a csapat vagyunk, aki bárki ellen bármire képes. Abban bízom, hogy az elmúlt hetekben a koncentráció már rendben volt, mentálisan jobb állapotban vagyunk. Ennek szellemében, hazai pályán egy Komlói Bányásztól csakis a győzelem elfogadható.

Kósa Zoltán, a Villány edzője: – Amennyire fel lehetett készülni a Szentlőrinc II.-ből, annyit megtettünk. Az első félidőben az történt, amit mi szerettünk volna, de jókor jöttek a góljaik. A fordulás után nem voltunk annyira átütőek, nem érdemeltünk volna az alapján győzelmet. Így utólag egy döntetlenbe belemenne az ember, de az nem a mi vasárnapunk volt. Hétvégén szeretnénk javítani, elhozni a három pontot Komlóról. Ez nem lesz egyszerű. A lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk, és bízunk benne, amit múlt héten el vett a sors, azt most visszakapjuk. Szeretnénk mi dominálni, irányítani. Egy jó taktikai csata lehet a meccs.

Szentlőrinc II. (1.)–PVSK (4.)

A szentlőrinci fiatalok igazi fekete lóként vágtak neki a szezonnak, hiszen soha nem lehet tudni, éppen milyen minőséget fognak képviselni az adott fordulóban. Az NB II.-es alakulatból visszajátszó labdarúgók alapjaiban változtathatnak meg meccseket. Ráadásul kicsattannak az önbizalomtól, hiszen szinte hibátlanul menetelnek az élen. Viszont az első fordulókban botladozó PVSK is kiváló formának örvend. Négy meccset nyertek zsinórban, a Pécsváradot is megverték a sorozatban, és száguldanak a dobogósok sarkában.

Sellye O és R (10.)–

PTE-PEAC (8.)

A Sellyét és a PEAC-ot egyetlen pont sem választja el egymástól a tabellán, így mindkét csapatnak kiemelten fontos lehet, hogy győzelemmel folytassa a bajnokságot. A mostani vendéglátóknak kifejezetten jól jönne némi sikerélmény három elvesztett találkozót követően. A pécsiek viszont eddig minden vereséget követően nyertek, s legutóbb éppen kikaptak a Bóly otthonában.

Lovászhetényi FC (6.)–

Boda-Andrics és TSA KFT. (7.)

A tabella szomszédok rangadóján két gyengébb formában lévő csapat találkozik. A mostani hazaiak három, a vendégek két meccses nyeretlenségi sorozatukat szakítanák meg a mérkőzésen. Tavalyi egymás elleni találkozójukat a Boda nyerte, a tavasszal pedig nem kapott lehetőséget a Lovászhetény a visszavágásra, így még a revansvágy is szerepet játszhat a meccsen.

Október 18., vasárnap, 14.30

Kétújfalu (13.)–

Thermal SPA Siklós (9.)

Hasonló a forgatókönyv az előbbihez a Kétújfalú és a Siklós találkozóján is. A hazaiak 5 meccses vereség szériájukat szakítanák meg most, míg a Siklós múlt héten zárta le 4 meccses negatív sorozatát. Éppen ezért mindkét csapat megtöbbszörözött erővel indul majd a három pontért.

Bóly (5.)–Mohács (2.)

A Mohácsnak a Pécsvárad hétközi legyőzését (1-0) követően kellene fenntartania momentumát és megtartania makulátlanságát a Bóly otthonában, amely négy meccses győzelmi szériáját nyújtaná tovább, s tenne újabb lépést a dobogó legalsó foka felé.

Elhalasztva: Gyógyfürdő Harkány (15.)–Szederkényi SE (14.) (február 21-re).

Megyei I. osztály