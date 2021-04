Rangadón javíthat a PVSK

A tíz meccs óta veretlen Szentlőrinc II. a PVSK vendége lesz az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának rangadóján. A listavezető Mohács a Bólyt fogadja, míg az edzőt váltó Komló Villányba utazik.

Május 2., vasárnap, 10.30

PVSK (6.)–Szentlőrinc II. (4.)

A csalódást keltő hétközi eredmény után veselkedik neki a vasárnapi rangadójának a PVSK, amely szerdán nagy meglepetésre kikapott Siklóson, méghozzá 3-0-ra. Ellenben a szentlőrincieknek már tízmeccses a veretlenségi szériájuk, utoljára januárban, a Pécsvárad ellen kaptak ki.

Kósa Sándor, a PVSK edzője: – Úgy tűnik, a hétközi meccsek nekünk nem igazán fekszenek. Az összes játékos dolgozik, és úgy esnek be a mérkőzésre. De motivációs problémákat is láttam szerdán, a Siklós nagyon harcias volt, ami nekünk most nem feküdt. Koncentrációban sokat kell javulnunk, illetve a támadójátékunkon is van mit csiszolni, de bízom benne, hogy a szentlőrinciek ellen ezzel már nem lesz gond. Egy nagyon jó csapattal találkozunk, amelybe rendszeresen visszajátszanak NB II.-es játékosok is, ugyanakkor mindenképp meg szeretnénk nyerni ezt a mérkőzést.

Horváth Zoltán, a Szentlőrinc II. edzője: – Hogy minek köszönhető a tízmeccses sorozat? A visszajátszóink mindig megfelelő hozzáállással segítik a csapatot, illetve a fiatal játékosaink is szépen helytállnak, annak ellenére is, hogy kettős terhelés alatt vannak, hiszen az ifi bajnokságban is pályára lépnek hétvégente. Szerintem ez a kulcs. Valamint a fiataljainknak nagy motivációt jelent, hogy akár az NB II.-es csapat keretébe is bekerülhetnek. Nehéz mérkőzést várok a PVSK ellen, az őszi találkozónk is nagy csatát hozott. Ellenfelünk egy jó, szervezett együttes, remek játékosokkal. Ahogy mindig, a cél most is a győzelem.

Május 1., szombat, 11.00

PTE-PEAC (3.)– Sellye O és R (12.)

A pécsiek továbbra is veretlenül robognak ebben a naptári évben, s ennek köszönhetően felléptek a tabella harmadik fokára. Lőrinc Antal együttese most hazai pályán gyűjtögetheti tovább pontjait. Ebben a Sellye akadályozná meg szombaton. Az ormánságiak is pótoltak meccset szerdán, Jónásék Harkányban nagyon magabiztos, 4-0-s győzelmet arattak.

Május 1., szombat, 17.00

Mohács (1.)–Bóly (10.)

Lassan matematikailag is biztossá válik a Mohács bajnoki címe, a listavezetőnek már csak 5 pontot kell begyűjteni az aranyhoz. Szóval, ha a Bólyt is megveri Kvanduk János együttese, akkor az ezt következő fordulóban akár a pezsgőt is bonthatja. Ugyanakkor a bólyi csapat nem akar partner lenni ebben.

Boda-Andrics és Tsa (9.)–Lovászhetény (7.)

Két nagyon hasonló képességű és hasonlóan szereplő gárda csap össze Bodán. Varga Balázs csapata az elmúlt hétvégén óriási bravúrt hajtott végre, 1-0-ra győzött Komlón, de most egy teljesen más ellenféllel kell szembenéznie. A Lovászhetény jelenleg két ponttal előzi meg a bodaiakat, de egy meccsel többet játszott szombati ellenfelénél.

Május 2., vasárnap, 17.00

Szederkény (13.)– Gyógyfürdő Harkány (14.)

Ugyan helyezésük szerint közvetlen riválisok, de a Szederkény 9 ponttal többet gyűjtött a Harkánynál, s vasárnap talán végleg elszakadhat tőle. A felek januári találkozóját Kása Péter együttese 4-0-ra nyerte meg, ráadásul ezúttal hazai pályán bizonyíthatnak Hidegék.

Siklós (11.)–Kétújfalu (15.)

A Siklós a mezőny legkiszámíthatatlanabb alakulata, amely képes az élcsapatokat is legyőzni, mégis csupán a 11. helyen áll. Szerdán a legjobbak közé tartozó PVSK-t verték meg, vasárnap viszont az utolsó Kétújfalut fogadják. Vajon melyik arcát mutatja majd Weinert Zsolt együttese?

Villány (5.)– Sport36-Komló (8.)

A Boda elleni vereség után elköszönt a komlói klub Tóth Máté vezetőedzőtől, s tegnap már be is jelentette a vezetőség az utódot: Reith Róbert ül le a csapat padjára. Egyből kemény fába vágja a fejszéjét az új tréner, ugyanis Villányba utazik együttesével. Annak a Villánynak az otthonába, amely szerdán 2-0-ra legyőzte a címvédő Pécsváradot is.

Szerdán játszották

Harkány–Sellye 0-4 (0-1)

Gólszerzők: Bóka 2, Orsós Cs., Jónás.

Siklós–PVSK 3-0 (0-0)

Gólsz.: Obermajer, Schmidt P., Árvai (büntetőből).

Boda–Kétújfalu 2-1 (0-0)

Gólsz.: Nagy N. Berta, ill. Szalai.

Pécsvárad–Villány 0-2 (0-1)

Gólsz.: Stefán, Gellén.

Megyei I. osztály

1. Mohács 21 19 2 0 59–4 59 2. Pécsvárad 21 13 4 4 88–14 43 3. PTE-PEAC 21 12 5 4 64–29 41 4. Szentlőrinc II. 21 11 8 2 58–20 41 5. Villány 19 11 3 5 49–28 36 6. PVSK 21 11 2 8 55–40 35 7. Lovászhetény 21 8 5 8 46–35 29 8. Komló 22 6 10 6 37–39 28 9. Boda 20 8 3 9 29–42 27 10. Bóly 20 8 2 10 39–40 26 11. Siklós 21 7 2 12 28–50 23 12. Sellye 21 7 1 13 38–46 22 13. Szederkény 19 4 4 11 28–52 16 14. Harkány 21 2 1 18 11–92 7 15. Kétújfalu 21 2 0 19 17-115 6

