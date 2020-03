Rangadóval indul a tavasz a megyei fociéletben

Ennél jobb párosítást nem is kívánhatnánk az AutóCity Volkswagen Megye I. osztály tavaszi rajtjára, hiszen a tabella első két helyezettje csap össze a 15. forduló szombati játéknapján. Az eddig hibátlan Pécsvárad Komlón tehet egy újabb lépést a címvédés felé, de ehhez a házigazdának is lesz egy-két szava.

Március 7., szombat, 14.30

Sport36-Komló (2.)–Pécsvárad R-Bus (1.)

Egy igazán remek őszi szezonon van túl a Komló, amely még saját céljait is felülmúlva a második helyen vonulhatott a téli pihenőre. Tóth Máté együttese utoljára a negyedik körben (szeptember 14.), a Lovászhetény ellen veszített el mérkőzést, a következő tíz meccsén egyszer sem kapott ki, s ezalatt mindösszesen csak a Moháccsal ikszelt. A szezon elejéről, s főleg a második fordulóról már nem őriz ilyen szép emlékeket a Bányász, amely a Pécsvárad otthonában egy 7-1-es vereségbe szaladt bele.

Tóth Máté, a Komló vezetőedzője: – A szezon elején az első ötbe kerülést tűztük ki célul, s ugyan továbbra sincs semmiféle nyomás rajtunk, de az őszi második hely után már ki merem jelenti, hogy dobogón, éremmel a nyakban szeretnénk zárni a bajnokságot. Mivel a műfüves edzőpályánk elkészült, így remek körülmények között tudtunk készülni a folytatásra. Sérülés miatt Tukerics, illetve Doboviczki nem bevethető, de a többiek készen állnak a rajta. Továbbra is támadólag fogunk fellépni mérkőzéseinken, annak ellenére is, hogy Pécsváradon ennek csúnya vége lett. Egy biztos: nem fogunk feltett kézzel kimenni a pályára. Lehetetlenek nincsenek. Mint látjuk, a Watford is el tudta venni a Liverpool veretlenségét.

Az előző Premier League-forduló óta már Jürgen Klopp gárdája sem mondhatja el magáról, hogy veretlenül vezeti saját bajnokságát. Ellenben a Pécsvárad egyelőre még pontot sem vesztett a baranyai megye I-ben.

Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője: – Természetesen minden meccsünket meg szeretnénk nyerni, de nem kimondott célunk a hibátlan idény, nem foglalkozunk ezzel. A sorsolás úgy hozta, hogy egymás után játszunk a Komlóval, a PEAC-cal és a Moháccsal. Az ősszel szerencsésen jöttünk ki ezekből a rangadókból, s bízom benne, hogy ez most sem lesz másként. Szombati ellenfelünk egy veszélyes csapat, főleg a gyors szélsőkre kell majd odafigyelnünk. Megfelelő mélységben kell játszanunk ahhoz, hogy ne tudjanak gondot okozni. Ami aggaszt, az a pálya állapota. A miénken is állt a víz a héten, és további esőt jósolnak.

Március 7., szombat, 14.00

Mohács (4.)–Szederkény (9.)

Új vezetőedzővel nyitja a tavaszt hazai pályán a Mohács, amely Takács Lajos helyett már Kvanduk János irányításával veszi fel a harcot a Szederkénnyel. A Duna-partiak korábbi trénere a megye I-es kispadot NB I-esre cserélte a télen, Márton Gábor segítője lett a Zalaegerszegnél. Mohácson ennek ellenére továbbra is a dobogó a cél, de a tavalyi bronzérmes ellen mindent be kell vetniük a pontszerzés érdekében.

Március 8., vasárnap, 14.30

Bóly (13.)–PVSK (7.)

Az kijelenthető, hogy mindkét együttes csalódást keltő őszön van túl. A PVSK-nak több olyan vereség is becsúszott, ami nem volt benne a pakliban, így a hetedik helyről várja a folytatást. A Bólynál pedig csak a Sellye szerepelt rosszabbul az idény első felében. Kósa Sándor és Keibl Ede csapata számára is fontos lenne a jó tavaszi rajt.

Gyógyfürdő Harkány (6.)–PTE-PEAC (3.)

A szezon eddigi talán legnagyobb meglepetését okozta a Harkány a 2. fordulóban, amikor 1-0-s győzelmet aratott a bajnoki aranyra törő PEAC otthonában. Egy ideig úgy tűnt, hogy ennek ellenére sem lesz túl rózsás a fürdővárosiak őszi idénye, de egy ötmeccses győzelmi szériával egészen a tabella hatodik helyéig kúsztak fel. A tavaszi rajtra már új edzővel (Papp Zoltán) készülő pécsieknek ezúttal is fel kell kötniük a gatyát, hiszen Weinert Zsolt együttese nagy önbizalommal várhatta a folytatást.

Sellye (14.)–Szentlőrinc II. (11.)

A félresikerült őszi szezon után lépnie kellett a Sellyének, amely tizenkét új igazolással erősítette meg keretét, valamint Somogyi Zoltánt Kovács Imre váltotta a kispadon. A megújult ormánságiak vendége a fiatal tehetségekkel teletűzdelt Szentlőrinc II. lesz, így megtippelni is lehetetlen, milyen eredménnyel zárul a felek vasárnapi derbije.

Boda (5.)–Villány (8.)

A Boda nagyszerű félévet zárt, s a szünetben talán még tovább erősödött. Jeneiék otthonukban folytatják a szezont, könnyű dolguk azonban semmiképp sem lesz, hiszen azt a Villányt fogadják, amely fordított pályaválasztással 3-1-re legyőzte őket a második fordulóban. Polgári Csaba együttesének kerete nem sokat változott a télen, így az összeszokottság lehet az egyik legnagyobb fegyvere tavasszal Alabertéknak.

Thermal Spa Siklós (12.)–Lovászhetény (10.)

Az előző idényben elért negyedik helyét már (szinte) biztosan nem tudja megismételni a Siklós, amely sérülésekkel és balszerencsével sújtott féléven van túl. Az ősszel a hétvégi vendégük is megverte Tasselmájeréket, s Bíró Ferenc együttese valószínűleg vasárnap sem szeretne pont nélkül hazatérni.

AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 13 13 0 0 43–7 39

2. Komló 13 10 1 2 38–18 31

3. PEAC 13 9 1 3 41–12 28

4. Mohács 13 8 4 1 31–12 28

5. Boda 13 7 1 5 19–17 22

6. Harkány 13 6 2 5 16–19 20

7. PVSK 13 5 4 4 22–19 19

8. Villány 13 6 0 7 31–25 18

9. Szederkény 13 5 2 6 22–26 17

10. Lovászhetény 13 3 1 9 15–26 10

11. Szentlőrinc II. 13 3 1 9 15–27 10

12. Siklós 13 3 1 9 13–32 10

13. Bóly 13 2 1 10 11–42 7

14. Sellye 13 1 1 11 7–34 4