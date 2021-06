Rapper, költő, zenész és focizik is Stemler Ronnie

Különleges egyénisége a baranyai labdarúgásnak Stemler Ronnie (26). A megyei III. osztályú Komló II-ben futballozó sokoldalú fiatalember rapper, költő, énekes, zeneszerző, és amellett focista is.

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét

A név sokak számára ismerős lehet, Stemler Tibor annak idején játszott többek között az NB I-ben, Újpestben és Komlón is, ő főhősünk édesapjának rokona. Ronnie közismert az egykori bányászvárosban, de nem a futballtudásáról híresült el. Hanem arról, hogy rapper, költő, megjelentetett már több videóklipet, 2019-ben barátjával és zenésztársával, Pénzes Szabolccsal elnyerték Komlón az Év Ásza címet. Azzal is nagyot dobtak, hogy közös dalt hoztak össze az ottani Kodály Zoltán Általános Iskola énekkarával, erről klip is készült. Egyébként a fiatalemberek nevéhez fűződik a Komlói Bányász SK indulójának megkomponálása.

Ronnie egy napelemes cégnél dolgozik, amellett gyógymasszőrnek tanul.

– Sajnos még nem tudok megélni a zenélésből, talán majd egyszer az is megvalósul – mondja magáról. – Alapító tagja vagyok az egy éve létrehozott Komló II. megyei III. osztályú együttesnek. Nálam a foci hobbi, nagyon szeretem, de nem tudok sok időt szánni rá. Az utóbbi évben volt fontosabb dolog is az életemben a labdarúgásnál. Hetente kétszer van edzés, sokszor nem tudok azon részt venni.

A most befejeződött bajnokságban négy meccsen lépett pályára, egyszer kezdő volt, háromszor pedig csere, gólt nem szerzett. Eddigi pályafutása során összesen 137 tétmeccse volt, 2007 óta van igazolása, Komlón kívül megfordult többek között Sopronban és Nagycenken is. Van két testvére, ők is fociznak, egyikük a PMFC-ben, a másik pedig soproni színekben.

– Most az foglalkoztat, hogy sikerüljön a videóklipünk, amely Komlóról szól, a város közelgő jubileumára csináljuk. Remélem, tetszeni fog majd mindenkinek.

A Komló II. a megyei III. osztály Czibulka-csoport 11-es mezőnyében a bajnok Pogány mögött 10 pontos hátránnyal a második helyen végzett, a mérlege: 12 győzelem, 7 döntetlen, 1 vereség.