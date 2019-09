Rászámolt a PVSK a Szegedre a nyitányon

Már a bajnoki nyitány első perceiben egyértelművé tette a PVSK, hogy ezen az estén ki akarja szolgálni remek közönségét, aminek kiütéses győzelem lett az eredménye.

Fölényes diadallal kezdte meg bajnoki szereplését a PVSK-Veolia férfi kosárlabda csapata az SZTE-Szedeák ellenében a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Már a mérkőzés elején is fantasztikus hangulat fogadta a pályára érkező játékosokat, amit csak fokozott Budimir harcossága, amivel megszerezte csapata első pontjait a szezonban. Nem telt el 6 perc a meccsből, amikor Diggs és Aiken már a látványosságra is adhatott, hiszen 13 pontos előnyben (15–2) járt a Panthers, és utóbbi zsákolt látványosan összjátékukat követően. Az első negyedben végig nagyon energikusan játszott Csirke Ferenc legénysége, és szurkolóik folyamatos ovációja mellett szinte nem is tudtak hibázni. (28–12)

Az első szünetet követően magukra találtak a Szegediek, és a nagyarányú vezetés mellett kicsit elkényelmesedett a Pécs is, így egy 10–5-ös rohanással nyitották a második negyedet a vendégek. Csirke Ferenc időkérését követően rendeződött a PVSK védekezése, de Asbury jó játéka mellett tartotta a tempót az SZTE. (55–42)

A nagyszünetet követően nagy dobópárbajjal nyitottak a csapatok, amit 4 perc után Antóni két hatalmas triplával le is zárt. Majd remek védekezéssel egyértelművé tette a Pécs, hogy ezen az estén annyira lesz képes az ellenfél, amennyit ők engednek. Diggs, Csirics és Aiken uralta a játékteret. Előnyüket pedig még tetemesebbre növelték a játékrész végére. (78–58)

Az utolsó negyedben semmi nem változott. A Pécs továbbra is óriási fölényben játszott, a Szeged pedig sem támadásban, sem védekezésben nem tudott felnőni a hazaiakhoz, akik az utolsó három percet már 26 pontos előnnyel kezdhették. Végül száz alatt meg sem állt a Panthers, még úgy sem, hogy Csirke Ferenc a végén pihentette már legjobbjait.