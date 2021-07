Reccsent a combja, de így is megnyerte a meccset Pap Arnold

Nem úgy sikerült az oroszországi szumó-Európa-bajnokság a pécsi Pap Arnold számára, ahogy szerette volna. A 140 kilós és több mint kétméteres óriás egy bírói hiba miatt nem jutott be a nehézsúly elődöntőjébe, majd később meg is sérült. A magyar válogatott sportolójára most egy kis pihenő vár, de utána mindent meg fog tenni azért, hogy ott legyen a 2022-es világjátékokon.

Nagy reményekkel utazott ki a kazanyi Eb-re Pap Arnold, a Pécsi Sumo Club Sport­egyesület abszolút magyar bajnok kiválósága. A baranyai óriás dobogón, de legalábbis pontszerző helyen szerette volna zárni a kontinenstornát. – Sajnos nem tudok elégedetten nyilatkozni, sokkal jobb eredményeket szerettem volna elérni Oroszországban – nyilatkozta lapunknak Pap Arnold, aki a magyar színek mellett a 2020-ban alakult Pécsi Sumo Clubot is képviselte, amelynek elnöke és edzője is egyben. – Nehézsúlyban, a nyolc között egy lengyel sráctól kaptam ki, pedig az a mérkőzés alakulhatott volna másként. Visszanéztem, s a videón egyértelműen látszik, hogy ellenfelem kilépett a dohjóról (a küzdőtérről – a szerk.), de ezt a bírók nem vették észre. Ha helyes ítélet születik, akkor bejutok a négy közé, ahonnan már csak egy lépés lett volna a döntő. A pécsi szumós ezt követően a vigaszágra került, ahol litván ellenfelét legyőzte, majd egy grúztól kikapott, így a hetedik lett nehézsúlyban. Ekkor még nem ért számára véget a verseny, ugyanis az abszolút kategóriában is elindult, ahol szintén vereséggel kezdett, s ugyan a vigaszágon órási csatában legyőzte lengyel riválisát, közben combsérülést szenvedett.

– A harc során hallottam egy reccsenést a combomban, ott éreztem, hogy nagy baj van – emlékezett vissza Pap. – Ennek ellenére sikerült megkaparintanom a győzelmet, majd újra összecsaptam a nehézsúlyban is induló grúzzal, akivel sérült lábbal is jó meccset vívtunk, de sajnos alulmaradtam. Az orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy részleges izomszakadást szenvedett, s körülbelül egy hónapot kell kihagynia.

– Fontos lett volna pontszerző helyen végeznem, hiszen mindenképp ott szeretnék lenni 2022-ben a világjátékokon az Egyesült Államokban, és most a sérülés miatt ki kell hagynom a júliusi Európa-kupát is – mondta. – Az vigasztal, hogy lesz még bőven verseny, ahol javíthatok. Az Eb előtt a harmadik helyen álltam az európai pontranglistán, ahonnan az első kettő biztosan utazik az USA-ba, de a harmadiknak is megvan az esélye rá, hogy szabadkártyásként ott legyen a világjátékokon – tette hozzá.