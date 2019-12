Remek formában kezdte a szezont a PVSK-Veolia U20-as csapata

Nagyszerűen szerepel a PVSK-Veolia U20-as fiú kosárlabdacsapata az NB I. A csoportos utánpótlás bajnokságában. Első 11 találkozójukból tízet sikerrel zártak, kilenc meccs óta tart győzelmi sorozatuk. Ez pedig egészen a második helyig repítette az alakulatot, úgy hogy azonos győzelem/vereség mutatóval állnak az éllovas Alba mögött, amelytől egyetlen vereségüket szenvedték.

– Juhász Olivér és Rab Gyula kitűnő munkáját dicséri elsősorban az eddigi szereplésünk, és reméljük, ez az NB I. B.-ben is előbb-utóbb sikerekhez vezet – mondta Szentendrei Áron, a PVSK U20-as csapatát mérkőzésekre elkísérő edző, aki hangsúlyozta, a tréningeket említett kollégái tartják.

– Több egyesület is indított, ahogy mi, B ligás csapatot is az U20-as mellett, amik között elég nagy az átfedés, hogy a fiataloknak legyen játék- és továbblépési lehetősége, amíg a felnőtt mezőnyhöz nem tudnak csatlakozni. Az ő leterheltségük így elég nagy, mérkőzések múlhatnak azon, ki milyen állapotban érkezik a találkozóra – folytatta a tréner, aki hozzátette, fontos a jó szereplés, de elsősorban nevelni akarják a játékosaikat, hogy minél többjükből lehessen felnőtt, profi kosárlabdázó is.

Ezzel a társasággal viszont csak az lehet a céljuk, hogy a nyolccsapatos döntőbe bekerüljenek. Az is fontos viszont, hogy minél előrébb végezzenek, mivel csak a legjobb négy kerül be egyenes ágon, a fennmaradó helyekért további találkozókat kell lejátszani az utánpótlás NB I. B. Piros és Zöld csoportjának legjobbjaival. Efelé láthatóan jó úton is halad a gárda, de most jön a Szolnok és a Szombathely elleni két idegenbeli nagyon nehéz összecsapás, ami döntő lehet Szentendrei Áron szerint. Ha mindkettőt megnyernék, fél lábbal már ott lennének a nyolc között, tette hozzá.