Remek játékkal történelmi diadalt aratott a PVSK

Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata, hiszen megszerezte első győzelmét a nemzetközi porondin a holland ZZ Leiden ellen a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Bár az időjárás borús volt Pécs felett, a PVSK szurkolóinak hangulata már a csapat harmadik Európa-kupa találkozója előtt sem lehetett az, hiszen pozsonyi sérülését követően Quincy Diggs ismét a többiekkel együtt melegített a pályán. Ha már ott volt, akkor pedig rögtön a kezdőben is kapott helyet. A pécsiek első pontjai is az ő nevéhez fűződtek. Azonban egy lepattanót követően ráijesztett a rajongókra, fájdalmas arccal rohant végig a pályán, majd az időkérésnél rögtön nyújtást kért. A helyére Ruják érkezett a pályára, aki remekül szállt be a meccsbe, és később Diggs is visszatérhetett.

A PVSK az első félidőben végig óriási tempót diktált, a hollandok pedig csak rohantak a pécsi csapat után. Smith remekelt támadó oldalon, míg Aiken a saját palánkja alatti területet uralta a többiek segítségével. A szünetre így nyolcpontos, 50-42 arányú vezetés mellett mehetett a Pécs.

A fordulás után érezhető volt, hogy ez az előny viszont nem túl biztos. A hollandok nagyon szívósan tartották magukat, a Kerem Baki vezette játékvezetői csapat pedig több megkérdőjelezhető ítélete is segítette a vendégeket. A záró tízpercben viszont nagyon okos játékkal minden kérdést lezártak Csirke Ferenc tanítványai. Esélyt sem adtak a hollandoknak arra, hogy feljöjjenek. A végső dudaszó pillanatában pedig felrobbant a stadion a rajongók hangorkánjától.

– Gratulálok a csapatomnak, a szurkolóinknak! Fantasztikus az első nemzetközi győzelem a PVSK történetében. Nagyon boldogok vagyunk. Talán egy Guiness-rekordot is felállítottunk, a második félidőben csak két faultja volt a Leidennek, nekünk sem volt sok. A játékvezetők engedték a keményebb játékot. Büszke vagyok a csapatomra, mert jól állt bele a párharcokba – értékelt Csirke Ferenc, a PVSK vezetőedzője.

PVSK-Veolia–ZZ Leiden (holland) 87-77 (27-21, 23-21, 12-14, 25-21)

Férfi kosárlabda Európa-kupa, csoportkör, 3. forduló. Pécs, 2700 néző. PVSK: PONGÓ 9/3, SMITH 21/12, DIGGS 8/6, BUDIMIR 21/12, AIKEN 9/3. Csere: Ruják 10, Csirics 3/3, Horti 6, Antóni. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Leiden: PERSONS 20, Huggins 7/3, De Jong 15/6, Pasalics 20/9, Williams 8. Csere: De Randamie, Ververs 6/6, Cunningham 1. Vezetőedző: Rolf Franke.