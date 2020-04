Remek virtuális versenyt futott Michelisz Norbert

Ismét remekül szerepeltek a magyar pilóták az e-sport túraautó-világkupa (WTCR) előszezonján. A második, szlovákiai versenyhétvégén már az időmérőn is remekeltek a mieink, de a teljesítményüket a futamokra is átmentették.

A kvalifikáción a M1RA szimulátorosa, Báldi Gergő volt a leggyorsabb, Pinczés Ádám harmadik, Nagy Dávid negyedik, Bánki Bence hatodik, Csuti Zoltán nyolcadik, Barna Martin pedig a tizedik időt futotta. A profi pilóták közül a szlovák Mat’o Homola szerezte a legjobb helyet a rajtrácson, Michelisz Norbert a hatodik, Tassi Attila a nyolcadik lett.

Már az első futamon is a Hungaroringen rendezett első versenyhez hasonlóan hatalmas csatákat láthattak a nézők. A szimulátorosok az élen háborúztak szinte végig a dobogós helyekért. Báldi szinte csak pillanatokra lélegezhetett fel, amíg mögötte dúlt a háború a második pozícióért, de így is hatalmas lélekjelenléttel az első helyen hozta be autóját, mögötte a német Moritz Löhner futott be, akinek sikerült Pinczést a harmadik helyre visszataszítania.

A profi pilóták versenyét az argentin Esteban Guerrieri nyerte, összesítésben a kilencedik helyen végzett, amivel kiérdemelte, hogy a második futamban az első sorból rajtolhasson. A második legjobb a hivatásosok között Homola lett, Michelisz pedig a harmadik.

A fordított rajtsorrendnek köszönhetően Barna startolt az élről, mellőle indult Guerrieri, aki a hétvége talán legnagyobb hőstettét vitte véghez a következő fél órában. Bár a rajtnál a harmadik pozícióból induló Bánki állva hagyta a profi pilótát, az foggal-körömmel védte a harmadik helyet a folytatásban. Bánki pedig közben a vezetést is átvette, s végül meg is nyerte a futamot Barna előtt.

Guerrieri hősies védekezése viszont drámával végződött, ugyanis három perccel a verseny leintése előtt kilökték a pályáról. Az argentin remek teljesítménye viszont mindenképp üdítő lehet a profik rajongóinak azt követően, hogy a Hungaroringen Yann Ehrlacher 17. helye volt a legjobb WTCR-es eredmény a szimulátorosok mögött. Guerrieri a 11. helyen zárt, Michelisz a 13. helyen futott be remek versenyzést követően. Összességében látszik, hogy a profi pilóták, ahogyan egyre jobban kiismerik a RaceRoom nevű program sajátosságait, úgy érnek egyre és egyre közelebb a szimulátorosokhoz.

A következő, ningbói harmadik futamra már meg is kezdődött a selejtező, amely április 28-ig tart, a versenyt május negyedikén rendezik.