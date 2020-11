Remekelt a tornákon Bartha Panna

Felbolydult az ifjak között is a tenisz világa. A koronavírus-járvány miatt összezsúfolódott versenynaptárat mindenki igyekezett a legjobban kihasználni, így a nemzetközi versenyekre a megszokottnál jóval erősebb mezőny érkezett. A PVTC 16 éves tehetsége, Bartha Panna pedig köztük is megállta a helyét.

Öt Magyarországon megrendezett nemzetközi teniszversenyen vett részt az elmúlt időszakban Bartha Panna, aki kihasználta a remek lehetőséget, és a nívós mezőnyből is szállította az érmeket.

Elsőként Székesfehérváron mutatta meg kiváló képességeit, ahol az első kiemelt, a ranglistán 280. román Ioana Zvonarut is legyőzte az elődöntőben. Panna ekkor az 1300. volt. A fináléban viszont Dankó Vanesa megállította (6:3, 6:4). Az egyéni sikerek mellett párosban is remekelt Kántor Annával az oldalán, viszont a döntőben ott is Dankó Vanesa jelentette Molnár Kittivel az átléphetetlen akadályt (2:6, 6:4, 10:2).

A következő székesfehérvári verseny nem sikerült a tervei szerint, innentől viszont szinte végig angol, szlovák és egyéb nemzetek válogatottjaival kellett megmérkőz­nie.

A fővárosban aztán ismét finálét játszhatott. Bár egyéni menetelését Ioana Zvonaru ezúttal megállította a negyeddöntőben, együtt bejutottak a páros fináléjába. Ott viszont Dankó Vanesa és Molnár Kitti egy hajszállal jobb volt.

A következő megmérettetésen már nem is találkozott magyar vetélytárssal. Viszont sem a negyedik kiemelt brit Kristina Paskauskas (6:2, 6:2), sem a második kiemelt szlovák Salma Drugdova (6:2, 6:4) nem állíthatta meg. A fináléban a szintén szlovák Nina Vargova (6:0, 6:1) viszont jobb volt. Közben párosban az első kiemelt szlovák Drugdova–Suchankova duó ellen a negyeddöntőben búcsúzni kényszerült.

Legutóbb szintén a fővárosban jutott fináléba. A szlovák Ela Platenikovával oldalán a Daubnerova–Suchankova duóval kellett szembenéznie a döntőben, ahol ismét megszerezte az ezüstöt.

– Sok verseny elmaradt, de így legalább volt idő edzeni, felkészülni a következő tornákra. Igaz, ezért sok verseny volt közte kevés pihenővel, de egészen jól bírtuk a felkészülést követően. Szerintem jól sikerültek – árulta el nekünk Bartha Panna. – Székesfehérváron a nagyon hosszú döntőszettes elődöntő után elfáradtam, és így a finálét az ellenfél jobban bírta. Párosban super tie breakben kaptunk ki sajnos, de jó meccs volt. Budapesten szintén jó mérkőzéseket játszottam, nagyrészt szlovák ellenfelek ellen. Ott az első döntőm eleje nem jól alakult, és a másik lánynak óriási önbizalma lett. Minden sikerült neki. Örülök, hogy döntőig jutottam, a következőt megpróbálom megnyerni.

Nagyobb kihívás

Panna a hazai korosztályos versenyeken már nem fog szerepelni, csak a nemzetközi tornákon vesz részt, ahol erős ellenfelek ellen tesztelheti, csiszolhatja tudását.

– Magyarországon nem lesz több nemzetközi verseny mostanában, külföldre pedig nehéz most utazni, így még nem tudom, mikor és hol folytathatom – monda.

Jelenleg egy norvég és egy ciprusi torna jöhet még szóba, ha arra nem tud elmenni, akkor idén már nem játszik.

– Mindig jobb, ha vannak versenyek, de talán, ha van egy hét köztük, akkor jobban jöttek volna ki a döntők. Viszont legalább sok verseny volt itthon – mondta már az egész évre visszatekintve, majd arra is kitért, a koronavírus-helyzet miatt változott a tornák hangulata. – Nem tudtunk meccset nézni, szurkolni egymásnak, így vesztett a verseny a hangulatából, de legalább tudtunk játszani.