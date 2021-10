Remekelt Ausztriában a PTE-PEAC Kalo-Méh férfiasztalitenisz-csapata

Simán, csoportelsőként jutott tovább a PTE-PEAC Kalo-Méh férfiasztalitenisz-csapata az Európa-kupa első csoportköréből, azonban Gerold Gábor szerint nem volt olyan könnyű dolguk, mint azt az eredmények sugallják.

Nagyszerűen teljesített a nemzetközi kupaporondon a PTE-PEAC. Két 3:1-es, valamint egy-egy 3:0-s és 3:2-es sikerrel veretlenül léptek Gerold Gáborék a második csoportkörbe. Mondhatni szárnyaltak Ausztriában.

– Egyáltalán nem voltak ezek a meccsek egyértelműek. Bár a sajtóban is az jelent meg, hogy papírforma, de belülről egyáltalán nem így éreztük. Nem voltak ezek annyira gyenge csapatok, hogy egyértelműen kijelenthessük, elvárható volt az összes győzelem. Jó eredmény, hogy sikerült megnyerni a csoportot, és bizakodva várjuk a következő fordulót – nyilatkozta lapunknak Gerold.

Az utolsó meccsen, amin a csoport első helye volt a tét, már egy, az utánpótlást képviselő játékos, Kovács Sebestyén is lehetőséget kapott, s felvette a kesztyűt olasz ellenfelével.

– Fontos, hogy a fiatalokat beépítsük, mert magunkat vernénk át, ha azt mondanánk, ilyen 40 pluszos játékosokkal, mint Demeter Lehel és én, ez hosszú távon működhet. Előbb-utóbb át kell adni a stafétát. A folyamat elindult, próbálkozunk, de ez nem egyik napról a másikra megy – folytatta. – Az mindenképpen jó, hogy minden évben indulhatunk az európai kupákban. Ha minden igaz, a pontjaink alapján jövőre is meghívást kaphatunk a Bajnokok Ligája selejtezőjébe.

Természetesen az elmúlt két év magyar bajnoka idén sem adná lejjebb, s a céljai elérésében segíthetnek is az ilyen magas színvonalú mérkőzések.

– Teljesen más a ritmus, erősebb ellenfelekkel találkozunk. Tavaly is nagyon sokat tudtunk ebből meríteni. Ezért is sikerülhetett részben ilyen jól a rájátszás, mert a bajnokság végjátéka elég közel volt a nemzetközi kupaszereplésünkhöz, és így gyakorlatilag átgázoltunk a Szécsényen. Azt tudni kell azért, hogy a Celldömölk nagyon beerősített, ki lehet jelenteni, hogy nem nekünk áll a zászló. Természetesen a döntőig el kell jutni, ott pedig bármi történhet, de Fazekas Péter és Jakab János egy csapatban nagyon komoly kihívás, és ott van egy iráni játékos is, aki nagyon jól játszik – fejtette ki.

Céljai persze nem csak a magyar Extraligában, de a nemzetközi folytatásban is vannak a pécsieknek, de nincs olyan, akivel mindenképp találkozni akarnak.

– Nem nagyon szoktunk gondolkozni azon, kit akarunk kapni. Szeretnénk megismételni a tavalyi eredményt, és ott lenni a nyolcban, de ezt nagyon nehéz elérni. Jó lenne az erős csapatokat elkerülni, de gyakorlatilag mindegyik az. Mivel három nyert meccsig megy a játék, így ha van egy kiemelkedő sportoló az ellenfélnél, az nagyon meghatározó lehet. Most is volt egy koreai srác, akinek nem volt vesztes meccse – tekintett előre, hozzátéve, a csoport megnyerése miatt előnyösebb helyzetből várhatják a folytatást.