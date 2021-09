Remekeltek a pécsi kosarasok Bajorországban

A Nemzeti Kosárlabda Akadémia (Rátgéber Akadémia) két korosztályos csapata négy napig vendégeskedett a Bayern München kosárlabdacsapatánál.

A négynapos vendégszereplés alkalmával a pécsiek kadett és serdülő fiúcsapata összesen öt felkészülési mérkőzést vívott meg a bajor gigásszal. A német gárda a férfi kosárlabdában is ott van a legszűkebb elitben, így különösen nagy skalpot gyűjtöttek be a baranyaiak, hiszen négy alkalommal is felülkerekedtek ellenfelükön. A Bayern csupán egyszer nyert, akkor is idősebb játékosokat is felvonultató csapatot állított ki a pécsi kadettekkel szemben.

A Rátgéber Akadémia tehetségei ezzel saját maguknak is bizonyítottak, hogy jó úton járnak és nagyon magas szintű szakmai munkát végeznek, valamint kivívták a vendéglátók elismerését is, és jó hírét vitték a magyar kosárlabdázásnak.

Eredmények

Kadettek: Bayern München U16–NKA Pécs U16 52-73, Bayern München U16–NKA Pécs U16 103-69, Bayern München U16–NKA Pécs U16 66-68.

Serdülők: FC Bayern Basketball U14–NKA Pécs U14 46-78, FC Bayern Basketball U14–NKA Pécs U14 51-65.

