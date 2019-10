Remekül vívtak a PEAC versenyzői a kupákon

Szép eredményeket ért el a nemzetközi Adria Kupán a PTE-PEAC két utánpótlás vívója, Herke Réka és Gyenis Máté.

Előbbi az U14-es korcsoportban ezüstérmet szerzett, miután a döntőben egy találattal, 15/14-re kikapott a horvát Mikelicstől, majd a kadétoknál bronzérmes lett. Máté saját korcsoportjában bronz­érmet nyert, míg a kadétversenyben a nyolcadik helyezést érte el.

A felnőtt Magyar Kupa válogató második állomásán 112 férfi versenyző indult, melyből hárman képviselték a PEAC-ot. A 128-as tábláról Deák Szilárd és Merkl Levente nem jutott tovább, de Hardi Ádám egyből a 64 között kezdhetett, ahol legyőzte a BHSE argentin vívóját, Lugones-t, a folytatásban viszont a Vasas klasszisa, Nagy Dávid legyőzte, így a 26. helyen végzett. Merkl a 70., Deák a 73. pozíciót csípte meg.

Ők hárman képviselték a szakosztályt a férfi csapatverseny során is, ahol a 11. helyet szerezték meg. A női versenyszámban a 74 induló között egyetlen pécsi indult, Miklós Fanni, aki az 53. helyen végzett. Mindeközben már a következő nagy generációról is igyekszik gondoskodni a PEAC, amely keddenként, 17 órától a Belvárosi Általános Iskola tornateremében ovisoknak is tart játékos foglalkozásokat.