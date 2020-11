Remélték, hogy focizhatnak, így is lett

Az elmúlt időszakban remek formában futballozott a HR-Rent Kozármisleny az NB III. Közép-csoportjában.

A férfi NB I. és NB II., valamint a női NB I. folytatódik, a férfi NB III.-at és a megyei bajnokságokat, illetve a női NB II.-t, valamint az utánpótlás-sorozatokat viszont félbeszakítják, mondta hétfőn Csányi Sándor, a labdarúgó-szövetség elnöke. Ehhez képest szerdán már arról határozott az MLSZ, hogy minden megy tovább, csak zárt kapuk mögött. Ez a bizonytalanság viszont nem zavarta meg a Mislenyt.

– Nagyon bíztunk benne, hogy focizhatunk, akár ellenőrzöttebb keretek között. Amikor láttuk a miniszterelnök úr videóját, mondtam, hogy még ne engedjük el az őszt, mert nekem nem egyértelmű egyáltalán, hol húzzák meg a határt. Arra is gondoltam, az NB III.-at még engedik, hiszen csak négy meccsünk van. Volt bennünk természetesen bizonytalanság, de nem lepődtünk meg azon, hogy folytathatjuk. Hétfőn csak egy regenerálás volt, kedden pedig pihenő az első csapatnál, így nem kellett módosítani a terveken – jelentette ki Magyar Márk, a Kozármisleny klubigazgatója. – Azért is lett volna fájó most a leállás, mert jó formában vagyunk. Másrészt azért indultunk el a bajnokságban, hogy focizzunk, nem azért, hogy halasztgassunk. Persze, ha valahol vírusosok vannak, érthető a mérkőzés elcsúsztatása. Harmadrészt, úgy készültünk a nyáron, amire rá is ment az első pár forduló, hogy hosszú lesz az ősz. Így duplán visszaütött volna, hogy keményebben megnyomtuk az alapozást, ha most le kellett volna állni, mert pont erre az időszakra gondoltuk, hogy mi jó erőben leszünk még.

Szigorítás van, egyoldalú halasztás nincs

– Azt még el tudtam volna képzelni, hogy az első két osztályhoz hasonlóan teszteljünk heti két alkalommal mi is. Így viszont ugyanúgy vagyunk, mint bármelyik másik munkavállaló. Nyilván, ha panasz van valamelyik játékos részéről, azt jelentjük, és igyekszünk a hivatalos úton eljárni. Ilyen szempontból nem tudom elkülöníteni egy másik munkahelytől ezt. Azt viszont észszerűnek tartom, hogy nézők nélkül, és csak 35 embert nevezve lehet mérkőzést játszani. Így nem lesz gócpont egy-egy meccs – tette hozzá a vezető, kiemelve, az NB III.-ra nem vonatkozik az egyoldalú halasztás lehetősége.