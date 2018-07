Ritka jó korosztály jött össze Pécsett

A PSN Zrt. serdülőkorú atlétái között kiemelkedően nagy az országos viszonylatban is eredményes fiatalok száma.

Nemrég számoltunk be róla, hogy milyen jól szerepeltek a PSN Zrt. sportiskola serdülő atlétái a Miskolcon megrendezett országos bajnokságon. Garamvölgyi Petra rúdugrásban, Skriván Bíbor pedig 100 méteres síkfutásban lett aranyérmes, de Brunner Hugó távolugró ezüstje, valamint Schmidt Bence 100 méteren és Gyéresi Luca ötösugrásban elért bronzérme is nagyon szépen csillog.

Meg is kerestük a PSN fiatal atlétáinak edzőjét, Putsay Zoltánt, akinél arról érdeklődtünk, hogy mennyire volt előre kalkulálható ez a remek szereplés, illetve, hogy egyáltalán hány gyerekkel tudnak dolgozni.

– A serdülő korosztályban nagyjából 30 fiatallal foglalkozunk, és nálunk úgy működik a dolog, hogy azokat a fiatal sportolókat visszük el az ob-re, akiknél lehet rá számítani, hogy odaérhetnek az első 12 hely valamelyikére – árult el egy kis kulisszatitkot a szakember. – Ha megnézzük a fiataljaink miskolci eredményeit, ez maradéktalanul be is jött. Azt azért hozzátenném, hogy ebben a korosztályban azok az egyesületek tudnak igazán jó eredmény elérni, sok érmet szerezni, akik eleve nagy gyereklétszámmal dolgoznak. Ott van például a fehérvári ARAK, amely 5 aranyat nyert az ob-n. Mi kettőt. Az ARAK azonban nem két és félszer több gyerekkel dolgozik, az arány sokkal nagyobb a javukra ilyen téren. Szóval ez az ob-szereplés nagy örömmel tölthet el bennünket.

Putsaytól azt is megtudtuk, hogy a mostani serdülőkorú, 2003-2004-es születésű sportolóik között az elvárhatónál sokkal több a kiemelkedő képességű fiatal atléta.

– Jelenleg Garamvölgyi Petra rúdugrásban és Skriván Bíbor 100 méteren is olyan egyéni legjobbal rendelkezik, ami ifi-Eb-szint – emelte ki Putsay Zoltán. Ez nagyon nagy dolog. Nem is csoda, hogy valószínűleg mind a ketten ott lesznek szeptemberben az U16-os válogatott keretében. Van két fiú is, Brunner Hugó és Schmidt Bence, akik szintén jó eséllyel pályáznak a kerettagságra. Ha ehhez hozzávesszük, hogy egy korosztállyal feljebb ott van még Kárpáti Enikő és Borhy Anna, akik nem csak régiós, de országos szinten is kiemelkedőek, akkor ez így egy nagyon ritka dolog.

Az edző azért hozzátette, hogy azzal még várni kell, mire vihetik a fiatalok később, ugyanis épp abban a korban vannak, amikor még nagyon képlékeny a jövőjük. A serdülőknek következik az iskolaváltás, új helyre, gimnáziumba mennek, ez pedig gyakran szokott nagy törést okozni. Azonban ha a most kiemelkedően eredményes fiatalok az ifi korba lépve is tartani tudják ezt a szintet, akkor az már azért nagyon sok jót sejtet majd.

– Az ugrókkal most Bonyhádon vagyunk egy háromhetes edzőtáborban, a többi versenyzőnek viszont augusztus 11-ig pihenő van. Után egy kéthetes felkészülés után jön a hazai Liga-döntő, onnan lehet bekerülni a korosztályos válogatottakba.