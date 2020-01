Rivális ellen erősítheti meg pozícióját a PVSK csapata

Nehéz megítélni, hogy milyen Alba Fehérvárral találkozik ma 18.00-kor a PVSK-Veolai férfi kosárlabdacsapata az NB I.-es bajnokság küzdelmei során, de az biztos, hogy a fellendülő formában lévő alakulatnak nagy erőket kell majd mozgósítani a rivális elleni győzelemért.

Jó formában várja az Alba Fehérvár elleni találkozóját a PVSK, hiszen az elmúlt fordulókban az SZTE és a KTE ellen is győzelmet aratott már Dragan Alekszics irányításával az alakulat, ami plusz lökést adhat, hogy a rivális ellen is magabiztosan, motiváltan teljesítsen. Azt viszont nehéz megmondani, hogy most hétvégén mi vár a pécsiekre Székesfehérváron, hiszen az Alba hét közben a katalán Jesús Ramirezt leváltotta, mert hiába léptek előre, a vezetőség szerint több van még ebben a csapatban. Horti Bálint is azt mondta, nehéz jelenleg bármit is mondani a riválisról, mert nem tudni, mit és mennyire alakított át új csapatán az izraeli Arik Sivek.

– Nekünk magunkkal kell foglalkozunk. Most lendületben vagyunk, van két győzelmünk zsinórban, ami az elmúlt időszak után jó dolog számunkra. Majd meglátjuk, mire lesz elég, hogy küzdünk. Most kiderül, mit ér az elmúlt hetekben elvégzett munka – jelentette ki Horti.

Az már a PVSK legutóbbi meccsén is jól kivehető volt, hogy Nenand Sulovics és a csapat egyre jobban érti egymást, a helyzetnek pedig az egyik legnagyobb nyertese a magyar center lehet, aki így ismét kevesebb teherrel a vállán indulhat csatába.

– Mentális, fizikális és taktikai segítség is. Jó, hogy nem arra kell figyelnem, hogy ne pontozzam ki magam, hanem belemehetek veszélyesebb helyzetekbe is. Bármikor bejöhet a helyemre, így nem kell aggódnom, hogy ha elfáradok, mi lesz. Illetve edzésen sem kell a nálam kisebb embereket lökdösnöm, kergetnem, hanem a hozzám hasonló fizikumú játékossal gyakorolhatok, mintha meccsen lennénk. Jó, hogy itt van, örülök neki – mondta Horti Sulovicsról, majd nevetve hozzátette: – Jöhetett volna kicsit hamarabb is.

A bajnokság állása: 1. Falco 14 győzelem/1 vereség, 2. Körmend 12/3, 3. ASE 11/4, 4. Szolnok 10/5, 5. PVSK 8/7, 6. Alba 8/7, 7. DEAC 8/7, 8. OSE 7/8, 9. KTE 7/8, 10. Kaposvár 6/9, 11. ZTE 6/9, 12. Sopron 5/10, 13. SZTE 2/13, 14. Jászberény 1/14.

További mérkőzések: KTE–SZTE (ma, 18.00) Kaposvár–Falco, Sopron–DEAC, Jászberény–ASE, OSE–ZTE (szombat, 18.00), Szolnok–Körmend (vasárnap, 18.00).

Az Akadémiára fókuszál a továbbiakban Juhász Olivér

Az elmúlt hétvégén már az egyesület egykori legendás játékosa, Rab Gyula vitte csatába a PVSK-Cargate NB I. B-s férfi kosárlabdacsapatát Juhász Olivér helyett. A váltásra azért volt szükség, hogy utóbbi minden tudásával a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakágvezetői feladatára tudjon koncentrálni. A szakember elmondta, nem volt könnyű meghoznia ezt a döntést, de már a nyáron is szóba került ez a lehetőség, most pedig eljött a váltás ideje, még ha nehéz szívvel is hagyta ott a csapatát.

– A közeljövő legnagyobb feladatai közé fog tartozni, hogy összeállítsak egy részletes szakmai koncepciót az akadémia fiúszakága számára – nyilatkozta Juhász a klub honlapjának.

Bán Gábor ügyvezető lapunknak hangsúlyozta, ez egy utánpótlást erősítő stratégiai döntés, hogy a jövőben több tehetség kerüljön át az U20-as csapatokba, majd a felnőttbe az akadémiáról.