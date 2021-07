Rossz gumi fosztotta meg a dobogótól Micheliszt

Jó időt futott a szombati időmérőn a korábbi bajnok Michelisz Norbert a túraautó világkupa (WTCR) Spanyol Nagydíján, azonban vasárnap összeesküdtek az égiek a himesházi pilóta ellen.

Nagyon jól kezdődött, de rossz véget ért Michelisz Norbert versenye a MotorLand Aragónban. A versenyzők által kifejezetten kedvelt spanyol versenypályán biztató időket futott annak ellenére, hogy életbe lépett a kompenzációs súlyrendszer, és a BoP is változott, aminek következében 50 kilóval lett nehezebb a Hyundai Elantra.

Ennek ellenére a Q1-ben az első gyorsköre a harmadik legjobb volt a mezőnyben. Bár innen azért visszább csúszott, de magabiztosan léphetett a kvalifikáció következő, majd a harmadik szakaszába is.

Végül aztán a negyedik helyet száguldotta össze a rajtrácsra a bajnoki éllovas márkatársát, Jean-Karl Vernayt is maga mögé utasítva.

A fordított rajtrácsos első futam azonban nem a magyar versenyzőről szólt.

A rajt után beszorult az Audival versenyző Gilles Magnus mögé, akinél bár látványosan gyorsabb volt, előzni nem tudott. A kigyorsításokon mindig egy kicsit jobb volt a német gép, s a belga pilóta is nagyszerűen védekezett a kanyar-kombinációkban. Így hiába nézett be mellé többször is Michelisz, a legemlékezetesebb manővere a szintén audis belga, Frédéric Vervisch elleni védekezése maradt, amikor a koccanás ellenére is a rivális előtt tudott maradni. Így viszont csak hetedikként futott át a célvonalon.

Miközben Michelisz beragadt, a 10. helyért alakult ki óriási csata, Thed Björk, Yvan Muller, Santiago Urrutia és Luca Engstler között. Volt, amikor hárman egymás mellett fordultak, és egy kanyar-kombináción belül többször is cserélődtek a pozíciók. Végül az előbbi sorrendben értek célba.

A második futamon aztán már az időmérőn kiharcolt negyedik pozícióba állhatott fel a rajt előtt Michelisz, s egyértelműen egy erős pontszerző helyet igyekezett volna kiszáguldani a Hyundaiból. Sőt, a negyedik körben megérkezett a harmadik helyezett Magnus lökhárítójára. Nem sokkal később viszont már arra panaszkodott, hogy vibrációt érzékel a jobb első gumijától, így pedig jelentősen lassult. Bár sokáig tartotta még ezután magát az első tízben, végül megadta magát az abroncs, így nem fejezhette be a versenyt.

Az 1. futam eredménye: 1. Gabriele Tarquini (olasz, Hyundai), 2. Mikel Azcona (spanyol, Cupra) 3. Tom Coronel (holland, Audi)… 7. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai)… 16. Boldizs Bence (magyar, Cupra)… 18. Tassi Attila (magyar, Honda).

A 2. futam eredménye: 1. Frédéric Vervisch (belga, Audi), 2. Thed Björk (svéd, Lynk & Co), 3. Gilles Magnus (belga, Audi)… 15. Tassi Attila, 16. Boldizs Bence.

Az összetett állása: 1. Jean-Karl Vernay (francia, Hyundai) 82 pont, 2. Yann Ehrlacher (francia, Lynk & Co) 74, 3. Yvan Muller (francia, Lynk & Co) 67, 4. Santiago Urrutia (uruguayi, Lynk & Co) 60… 7. Tassi Attila 57… 14. Michelisz Norbert 40… 20. Boldizs Bence 3.