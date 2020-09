Rosszul járt a határzárral az MLE

A határzár és a költséges teszt miatt kevesebbszer tudja szerepeltetni horvát női játékosait az MLE, akik az edzéseket nem Magyarországon, hanem odahaza végzik majd el.

A klub három horvát idegenlégióst foglalkoztat és eszéki a szakmai igazgató, Dejan Berger is. Eddig a futballisták hetente kétszer-háromszor jöttek át a határon, Berger ennél azért sűrűbben. Innen kezdve azonban ritkábban ingáznak, a focisták szolgálatait csak a nehezebb mérkőzésre veszik igénybe, ők otthon egyénileg gyakorolnak, míg idehaza az edzéseket újra Rack Róbert „B”-licenszes szakosztályvezető tartja.

– Megpróbáljuk kihasználni a Magyar Közlönyben is megjelent szabályt, hogy a sportolók bizonyos feltételek mellett kivételt képeznek a határzár alól – kezdte Rack. – Csakhogy az előírt kötelező teszt fejenként 40-50 ezer forint, ezt túl sűrűn nem tudjuk bevállalni. Így a szakmai vezető és a játékosok csak mérkőzésekre jönnek át, azok közül is csak a nehezebbnek ígérkező összecsapásokra. Legközelebb a hétvégén Sopronban játszunk, ott biztosan nem számítunk a horvát különítményre, mert a soproniak legutóbb, az első fordulóban 13-1-re kaptak ki a Puskástól. Vagyis ezt a meccset az eszékiek nélkül is simán hoznunk kellene. Rájuk azonban a két rangadón jövő héten a Fehérvár, majd később a Puskás ellen feltétlenül szükség lesz. A határzár egyelőre szeptember végéig tart, aztán majd meglátjuk, mi lesz a folytatás.

Az egyik eszéki lány, Mateja Andrlic (26) a nyitányon, a Pápa ellen (12-0) öt gólt ért el. 2019-ben igazolt az MLE-be, a tavalyi bajnokságban a házi gólkirály honfitársa, Maja Joscak (22) és Hartmann Szabina (17) mögött 16-szor talált be az ellenfelek kapujába, ez 13 bajnokin sikerült neki. Rack szerint ő az MLE egyik erőssége, a horvát mentalitás érződik az ő játékán is. Szerettük volna megszólaltatni Andr­licot, azonban az MLE hétfői edzését előre lemondta, így nem lehetett belőle személyes találkozás.

Hetessel kezdett

Az NB II.-es első fordulója Mateja Andlicon kívül Krascsenics Petra számára is emlékezetes marad, csapata a Puskás FC 13 góljából hetet szerzett a nyitányon a Sopron ellen. Még csak 22 esztendős a magyar lány, a női szak­ág egyik nagy hazai ígérete. Megfordult már az Astránál, az MTK-nál, a Kóka FTC-nél, az FTC-nél, a Tolna-Mözs gárdájában, valamint Baján is.

Érdekesség, hogy a szezont felvezető meccsen éppen a Puskás ejtette ki 11-esekkel az MLE-t az országos Magyar Kupában, ám akkor Krascsenics a rendes játékidőben nem talált be, igaz egy büntetőt bevágott.