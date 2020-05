Saját tanítványait építheti be az OB I-es felnőttcsapatba Török Viktor

Az eddiginél is nagyobb szerep hárulhat a pécsi tehetségre a PVSK-Mecsek Füszért OB I-es férfi- vízilabda-gárdájánál. Erre a garancia az új vezetőedzője személye lehet, hiszen Török Viktor saját tanítványait építheti be a jövő csapatába.

– Kinevezése után említette, hogy eleinte kissé ódzkodott a vezetőedzői feladattól. Hogyan született meg a végső döntés?

– A koronavírus-helyzet anyagilag is egy speciális szituációt teremtett – mondta lapunknak Török Viktor, a PVSK-Mecsek Füszért új vezetőedzője, aki Lukács Gergelyt váltja a pécsiek kispadján. – Az egyértelmű, hogy a felnőttcsapatba a korábbinál is több utánpótlás-játékost kell beépíteni. Én már három éve a pécsi utánpótlásban dolgozom, illetve a felnőttgárda másodedzője is voltam, így a vezetőséggel egyeztetve, végül én is arra jutottam, hogy jelenleg az lenne a legoptimálisabb döntés, ha elvállalnám ezt a kihívást. Mindemellett a keret sem széledt szét, a csapat magja megmaradt, ami szintén sokat segített abban, hogy igent mondjak.

– Ezek szerint a saját tanítványait építheti be a felnőttcsapatba. Meg fogják állni a helyüket az OB I-ben is ezek a fiatalok?

– Rengeteg tehetségünk van, közülük többen is korosztályos válogatottak. Én azt gondolom, nagyon jó úton halad a pécsi vízilabda. Utánpótláskorú játékosaink közül néhányan már a felnőtt OB I-ben is bemutatkozhattak, és akkor sem lógtak ki lefelé. A következő szezonban biztosan meg lesz a lehetőségük a bizonyításra. Ha nem dobjuk be őket a mélyvízbe, akkor soha nem fog kiderülni, mire képesek. Ki kell emelnem, hogy ugyan nem vezetőedzőként, de továbbra is maradok a serdülő és az ificsapat mellett.

– Ha jól tudom, baráti kapcsolatot ápol a felnőttcsapat tagjaival. Vezetőedzőként kell ezen változtatni, vagy így is meg lehet tartani a kellő tekintélyt?

– Ha megtaláljuk a medencében a konszenzust, attól még „munkaidő” után ugyanúgy el tudjuk egymással tölteni kellemesen az időt. Biztos lesznek összezördülések, de azok eddig is voltak, elkerülhetetlen. De utána majd megbeszéljük egy pohár bor mellett.

– Mikor kezdődhet a munka?

– Ez egy jó kérdés. Azon vagyunk, hogy minél előbb. Sajnos a Hullámfürdő fedett medencéje nem nagyon akarja még megnyitni kapuit. Mindenesetre a jövő héten már mindenképp szeretném összehívni a játékosokat, az érdemi munka pedig június 8-án kezdődhet. Reméljük, a Pollack Strandon vagy a Hullám kinti részlegén vízi edzésekre is lesz lehetőségünk. Nagyon fontos lenne, hiszen a Magyar Kupa akár július közepén kezdődhet, s a csapatok túlnyomó része már elkezdhette a medencés edzéseket.

– Az utóbbi években a kupában és a bajnokságban is a legjobb nyolcba való kerülés volt a cél. Így lesz ez a következő szezonban is?

– Nincs semmiféle eredménykényszer. Biztosan átalakul a mezőny, több klubnál is képlékeny a keret. Természetesen nagyon jó lenne, ha bejutnánk a legjobb nyolcba, de az elsődleges cél, hogy a kiesés semmiképp ne fenyegessen bennünket. De érzem annyira masszívnak a csapatot, hogy ezzel ne legyen gond.

– Egy-egy meccs előtt Lukács Gergely véleményét is ki fogja kérni?

– Nagyon sokat tanultam tőle az elmúlt években. Ha lesz olyan helyzet, akkor természetesen ki fogom kérni a véleményét, ahogy eddig is tettem.

– Játékvezetőként is tevékenykedik. Esetleg ez jelenthet előnyt?

– Rengeteg olyan edzőkolléga van, akik a játékvezetőit is elvégezték. Nem hinném, hogy ez bármiféle előnyt is jelenthet. Normálisan kell viselkedni, meg kell találni a hangnemet, és akkor nem lesz semmi probléma.

Irány a Pécsi-tó

Mivel a Hullámfürdő fedett medencéjét csak 3-4 hét múlva fogják megnyitni, ezért a PVSK és PSN Zrt. gőzerővel dolgozik azon, hogy a szakosztály sportolóinak edzéslehetőséget biztosítsanak. De Blasio Domenico szakosztályvezetőtől megtudtuk, tervben van egy orfűi edzőpálya is, amelyet a Pécsi-tóban alakítanának ki, ha sikerrel járnak az egyeztetések.