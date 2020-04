Segítenek a focistákon

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete a kialakult krízishelyzetben a saját eszközeivel igyekszik segítséget nyújtani a játékosok egészségének megőrzéséhez, a fizetéscsökkentés miatt nehéz helyzetbe kerülő hivatásos labdarúgóknak, valamint próbál hozzájárulni a járvány terjedése elleni társadalmi összefogáshoz.

A játékosok és környezetük egészségének védelme érdekében a HLSZ saját költségén orvosi szájmaszkokkal látja el az NB I-es, NB II-es és a női NB I-es klubok labdarúgóit, csapatonként 50-50 védőeszközt osztanak ki. A maszkokat a csapatkapitányokon keresztül juttatják el a játékosokhoz.

– Az NB I-es, és különösképp az NB II-es és NB III-as klubok profi szerződéssel rendelkező labdarúgói közül sokan nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek a jövedelmük egy részének – akár 20–50%-os – elvonása következtében. A Hivatásos Labdarúgók Szervezete azoknak a játékosoknak kíván szociális alapon átmeneti pénzügyi segítséget nyújtani, akik a lecsökkentett jövedelmük miatt már nem, vagy csak részben tudják családjuk biztonságos megélhetését biztosítani – írja közleményében a HLSZ. – Szervezetünk pályázat útján dönt a rendkívüli szociális támogatás odaítéléséről, előre meghatározott feltételrendszer alapján. A beérkező igényeket a HLSZ elnökségi tagjaiból, illetve első- és másodosztályú játékosokból álló grémium bírálja el. A rendelkezésre álló keret erejéig minden pályázó a szociális rászorultságának mértéke alapján egyedileg megállapított összegben részesül.

A szervezet emellett az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak is anyagi segítséget kíván nyújtani. – A járvány elleni védekezés nehéz hónapjaiban a társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás és segítségnyújtás talán fontosabb, mint eddig bármikor. A magyar futballisták eddig is példamutató felajánlásokat tettek, segítve a járvány elleni védekezést. A Hivatásos Labdarúgók Szervezete – valamennyi magyar labdarúgó nevében – szeretne csatlakozni a támogatókhoz – áll a szervezet közleményében. – A HLSZ Elnöksége úgy döntött, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány tevékenységét támogatja 3 millió forint összegű közhasznú felajánlás formájában. A támogatásra a mentők munkájában most leginkább a járművek fertőtlenítése céljából van szükség. Az OMSZ Alapítvány tájékoztatása szerint az adományból ózongenerátor-készülékeket vásárolnak a kiemelt mentőállomások részére, kiegészítendő a meglévő fertőtlenítési eljárásokat.

Szalai Ádámék is adományoztak

A hazai futballélet több ismert alakja is adományozott a koronavírus elleni harc megsegítése érdekében. Dr. Zalai Dávid, az MTK sporttudományi munkatársa például több labdarúgóval együttműködve indított jótékonysági gyűjtést. Az ötletgazda mögé támogatóként beállt a Hibernian FC hússzoros magyar válogatott játékosa, Bogdán Ádám és a Puskás Akadémia kapusa, Hegedüs Lajos is. Még márciusban Szalai Ádám, a magyar válogatott és német élvonalbeli Mainz csatára jelentette be, hogy válogatottbeli csapattársaival, a Magyar Labdarúgó-szövetséggel és a Játékidő Alapítvánnyal közösen összesen 30 millió forintos adománnyal segítik a Gyermekétkeztetési Alapítvány, az Országos Mentőszolgálat és a Szent László Kórház munkáját a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben. – Az egészségügyben dolgozók ezrei hetek óta dolgoznak önzetlenül a koronavírus megfékezésén és a betegek ellátásán. Munkájuk és odaadásuk felbecsülhetetlen – fogalmazott Szalai Ádám. A válogatott hálóőre, a szintén Németországban (RB Leipzig) futballozó Gulácsi Péter egyedül ötmillió forintot adományozott a Szent László Kórháznak, míg a Kisvárda játékosa, Gosztonyi András a Felső-Szabolcsi kórház munkáját segítette 500 ezer forinttal.