Senki nem tapasztalt koronavírus tüneteket, de csúszik a Komló meccse

Bár a Sport36-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapatának egyetlen játékosa sem tapasztalta a koronavírus-tüneteit, egy nappal mindenképpen elcsúsztatják a Tatabánya elleni mérkőzést, mivel az alakulat csak szombaton tud elutazni a második tesztre.

A Komló programjára is hatással van, hogy az Eger keretéből kedden többen is rosszullétre panaszkodtak, s a szerdai találkozójukat el is kellett halasztani, mivel kiderült, koronavírus-fertőzöttek. Mivel az egriek múlt hétvégén a Komlóval találkoztak, így az is felmerült, hogy a baranyaiakat is megfertőzhették.

Katzirz Dávid, a Komló klubigazgatója megkeresésünkre elmondta, a szövetség által előírt protokolloknak eddig is kivétel nélkül megfeleltek. Minden szükséges intézkedést elvégeztek, mindent megtettek annak érdekében, hogy elkerüljék a fertőzést. Többek Között mérték a játékosok testhőjét az edzések és a mérkőzések előtt, fertőtlenítették a csarnokot. Hozzátette, a csapatból senki nem tapasztalta betegségre utaló tüneteket, de legközelebb csak úgy léphetnek pályára, ha két negatív tesztet produkálnak a játékosok. Éppen ezért csütörtökön már járt a keret a fővárosban, hogy mihamarabb túl legyenek az első vizsgálaton, s szombaton indulnak az újabbra, mivel a jogszabály szerint a két teszt között el kell telnie 48 órának.

Még az első teszt eredményeit is várják, de ha mindkettő negatív eredményt hoz, akkor le szeretnék játszani a Tatabánya elleni találkozót, aminek így vasárnap 18.00 lehet az időpontja. Ha találnak fertőzöttet az alakulatban tovább halasztódik a találkozó.