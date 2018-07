Senki se várjon bunkerfocit

Kimerítő, ám ezzel együtt nagyon vidám orfűi edzőtáborozással színesítette a felkészülést a Magyarbóly labdarúgócsapata, amely magabiztosan nyerte meg az előző idényben a megyei III. osztály Tamási csoportját. Bár a következő szezonban eggyel feljebb indulnak, mernek nagyot álmodni: a dobogót célozzák meg.

Ahol ilyen jó közösség van, ott a sikerek sem maradhatnak el. Tegnap együtt búcsúztattuk a háromnapos orfűi edzőtáborozást a magyarbólyi labdarúgócsapattal, s bár néhány játékos majdnem elaludt az egyik kiváló helyi étterem asztalánál a fáradtság miatt, a mediterrán környezetben a kiváló hangulatra így sem lehetett panasz – repkedtek a poénok, a zrikák, amelyeken aztán percenként nevettek a csapattársak.

Ez most vagy négyszer erősebb volt, mint a tavalyi, jegyezte meg az edzőtábor kapcsán egyikük, majd Kovács Roland hozzátette, szép, szép ez az Orfű, de lehetne egy kicsit kisebb a tó. A szerda délelőtti edzést ugyanis egy laza tófutás követte…

A magyarbólyiak az előző szezonban a megyei III. osztály Tamási csoportjában indultak, s nagyon magabiztos teljesítménnyel szerezték meg a bajnoki címet: mindössze két vereségük volt a huszonhat forduló során, így aztán hat pontot vertek a második Kölkedre. A legtöbb gólt lőtték a mezőnyben (106-ot) és a legkevesebbet kapták (20-at) – szóval nem volt pardon.

– Két éve, amikor idejöttem, nulláról kellett kezdenünk mindent – mesélte a játékos-edző, Kósa Zoltán. – A legutóbbi idényben a bajnoki címet céloztuk meg, elsők is lettünk, aminek nagyon örültünk. Most jöhet a magasabb osztály, ahol az élmezőnybe várom magunkat, oda szeretnénk érni a dobogóra. Tőlünk senki se várjon majd bunkerfutballt azért, mert újoncok vagyunk, bátran fogunk játszani a megye II.-ben is.

Annak érdekében, hogy megfelelően felkészüljenek, erős ellenfeleket is választottak az edzőmeccseikre. Találkoznak többek között a Szederkénnyel és a PEAC-cal, vagyis a megye I. meghatározó együtteseivel is. A keretben vannak változások, Ujvári Márk elment Villányba, érkezett viszont Költő Attila, Császár Szilveszter és Papp Gábor Drávaszabolcsról, Bodó Zsolt Harkányból, és hosszú kihagyás után visszatért Köbli Dávid.

Kapusposzton egyelőre csak Maul Zsoltra számíthatnak (aki korábban kapusedzőnek érkezett), de ebből sem csinálnak nagy gondot, inkább elütik egy kis viccelődéssel: „Még csak harminckilenc éves! Most véd nálunk egy kicsit, aztán kipróbálhatja magát külföldön!”

A társaság lassan szedelőzködik, mindenki autóba ül, irány Villány. De ott sem válnak el egymástól, beszállnak egy buszba, hogy egy közös meccsnézéssel zárják az edzőtábort: az Újpest Európa-liga-visszavágóján szurkolnak a liláknak.

Csúcsokra törnek

Nem mindennapi brigád a magyarbólyi, szinte minden őrültségben benne vannak a fiúk. Tavaly a siklósi termálfürdőben világrekordot döntöttek csúszdázásban (25 órán át egyfolytában nyomták), s a terveik között szerepel valami hasonló lábteniszben és teqballban is.