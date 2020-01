Sikeres éven van túl a PVSK dzsúdó szakosztálya

Sikerekben gazdag évet zárt a PVSK dzsúdó szakosztálya. Versenyzőik folyamatosan szállították az érmeket a patinás egyesületnek, aminek hatására a válogatott keretébe is bekerültek.

Szép sikereket értek el az elmúlt évben a PVSK cselgáncsozói, akik számos éremmel gazdagították a 100 éves egyesületet a centenáriumi évben. Magyar bajnokságokon, Európa-kupákon bizonyítottak, aminek eredményeképpen a magyar válogatott színeiben is tatamira léphetnek.

– Minden egyes napom siker, pontosan 365 lehetőségem volt rá tavaly – kezdte kérdésünkre Kersics Antal, a PVSK dzsúdósainak szakmai vezetője. – Ezen belül a magyar bajnokságokat, az Európa-kupákat, illetve a csapatbajnokságokat emelném ki. Hét versenyzőnk lett magyar bajnok, aminek az a hozama, hogy négy válogatottunk van, illetve az utazó keretedzésekre meghívást kaptak még hárman. Az ifiknél Kenderesi Péter 81 kilóban, Ligeti Márk 90 kilóban, Rácz Bálint és Kőszegi Levente egyaránt 60 kilós súlycsoportban bizonyíthat nemzeti színekben is, mellettük Böngyik Anna és Papp Eszter meghívottként vehetnek részt a keret­edzésen, a serdülőknél pedig Papp István.

A tréner külön kiemelte a Böngyik Anna, Kenyeres Anna, Papp Eszter és Grassy Dóra alkotta csapatot, amely nagyon szép eredményeket ért el, többek között harmadik lett a másodosztályú csapatbajnokságon nagyszerű versenyzéssel.

A versenyeken elért sikerek mellett érdemes kiemelni, hogy a klub nagyon jól működik 190 és 230 közötti létszámmal. Indult masters csapatuk is, amelyben a 35 feletti sportolók edzenek, összesen 20 fő. Közöttük van 68 és 73 éves is.

Jelenleg három iskolában vannak jelen, és már egy negyedikkel egyeztetnek. Részt vesznek több programban is. Köztük az esélyegyenlőség és a „Sport Legyen a Tied” projektben. Mindezt hat edzővel.

Kersics Antal kiemelte, hogy tavaly az edzőtáboraik is nagyon jól sikerültek. Orfűn már huszadik éve tréningeztek, idén is ott tervezik, de Baján és Pakson nemzetközi táborokban vettek részt, illetve az ifi Európa-kupák után is mindig ott maradnak. Természetesen jártak a válogatott keretedzésekre, valamint házi versenyeket is szerveztek.

A munkát pedig szinte abba sem hagyták. A két ünnep között még tatamira léptek versenyzőik, tegnap pedig már Baján vettek részt regionális edzéseken, jövő hétvégén pedig már jön az első válogató, majd szombat-vasárnaponként különböző megmérettetések.