Sok benzinre van szükség

Annyi kiváló edző vett részt az immár kilencedik alkalommal megrendezett Rátgéber László Nemzetközi Kosárlabda Táborban, hogy a nemzetközi szövetség továbbképzőjének is gondolhattuk volna. De ahogy eddig, úgy most sem a szakemberekről szólt ez a két hét, hanem a fiatalokról, a sportágat szerető tehetségekről.

Évről évre jobb lesz, mondja Rátgéber László, a tábor szülőatyja, ötletgazdája, amikor arról kérdezzük, milyen is volt a napokban lezárult kéthetes sportesemény. Akkor bizony nagyon jó lehetett, jegyezzük meg, elvégre a kilencediket tartották meg Baján.

S a Duna-parti város most is ugyanolyan kiváló házigazdának bizonyult, mint évekkel korábban. A két egyhetes turnus során a táborban megforduló négyszáz fiatal, valamint a több tucatnyi edző és segítő egyaránt remekül érezte magát – mondjuk néhányan a közeljövőben biztosan nem fognak otthon halászlét főzni, elég volt idén nyárra annyi, amennyit most ettek.

– A kilencedik tábor is nagyon sikeres volt, s szeretném elérni, hogy jövőre még jobb legyen, a jubileumi, tizedik alkalomra csúcsosodjon ki igazán – fogalmazott lapunknak Rátgéber László. – Nagyon jó szakemberek foglalkoztak a gyerekekkel, itt volt például Zseljko Djokics és Szrecsko Szekulovics is, vagyis a női és a férfi bajnoki döntő egy-egy résztvevője. Ha felsorolnám az összes nevet, azt hihetnénk, hogy a nemzetközi szövetség edzőtovábbképzőjét tartották itt, hiszen olyan trénerek is akadtak, akik NBA-játékosokat neveltek ki.

Az elmúlt évek természetesen rengeteg tapasztalattal gazdagították Rátgébert, aki ezekből (is) építkezik, ezeket felhasználva javítja tovább a tábort. A legfontosabb, hogy a kifogástalan szakmai munka mellett olyan off-programokat kínáljanak a fiataloknak, amelyeket élveznek, s a tábor minden napján, minden percében lekössék őket.

– Megfelelően kellett vegyítenünk, váltogatnunk az egyéni képzéseket és a különböző játékokat, úgy érzem, ez maximálisan sikerült. S a visszajelzések alapján most sem csak a gyerekek érezték jól magukat, hanem a kollégák is, akiknek egyébként edzőtovábbképzőt is tartottunk – mondta Rátgéber, aki a tábor után most négy napig Horvátországban fújja ki magát, hogy aztán újabb nagy munkába fogjon bele: – Kész van belülről az akadémia csarnoka, már csak az ingóságoknak kell megérkezniük, valamint teljesen be kell fejezni a külső munkálatokat. Augusztus elején már edzéseket szeretnénk tartani.

A pécsi sikeredzőtől azt is megkérdeztük, hogy mit vár a PEAC-Pécs és a PINKK-Pécsi 424 együttműködésétől. Rátgéber elmondta, két középszerű csapatból nehéz egy nagyon jót csinálni. Ugyanakkor Pécsett minden adott az újabb sikerekhez: megvan a szoftver, a hardver, megvan a kormány és megvannak a kerekek is, már csak sok benzinre van szükség.