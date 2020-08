Sok gól, nagy vereség Kozármislenyben

Nagy pofonba szaladt bele a Szentlőrinc, amely hazai pályán, a bajnokaspiráns Vasastól szenvedett 5-1-es vereséget a labdarúgó NB II. 4. fordulójában. A vendégeknél Balajti Ádám mesterhármast ért el, a baranyaiak szépítő (bomba)gólját Kondor Kristóf szerezte.

A bajnoki címre és feljutásra törő Vasast fogadta Kozármislenyben az újonc Szentlőrinc, amely az előző fordulókban már bizonyította, hogy igenis megállja a helyét a profi ligában, hiszen az első három meccséből csak egyet veszített el. Ugyan fővárosi ellenfele egyet sem, azonban a vasárnap délutáni összecsapás előtt mindösszesen 1 pont volt a különbség a két csapat között, mivel Radóéknak a harmadik körig kellett várniuk első sikerükre, amit két döntetlen előzött meg.

Az első fél óra alapján úgy tűnt, hogy a baranyaiak ezúttal is meglepetést okozhatnak, bátran és jól futballoztak, már csak a gól hiányzott a játékukból. Ezt követően viszont bizonyította a Vasas, hogy miért is tartják a bajnokság egyik fő esélyesének. A 36. percben a PMFC korábbi csapatkapitánya, Szatmári Lóránd vette be 17 méterről Slakta kapuját, néhány perccel később pedig egy gólpasszt is kiosztott Balajtinak a Pécsen nevelkedő játékos. Ráadásul a félidő hajrájában háromgólosra növelhette volna előnyét a vendég gárda, de Slakta kivédte Birtalan büntetőjét.

A szünetben reagált a pályán történekre a hazaiak vezetőedzője: Márián Sluka kettőt is cserélt, Kovács Dávid és Keresztes váltotta Forgácsot és Nagy Barnabást. A lőrinci frissítések ellenére is a Vasas futballozott jobban, végig irányították a fővárosiak a második játékrészt. A 66. percben Balajti ismét betalált (0-3), amivel eldőlt a három pont sorsa. A hazai drukkerek bánatát Kondor Kristóf 23 méteres bombagólja csillapította, de a nagy feltámadás elmaradt. Negyed órával a mérkőzés vége előtt ismét tizenegyeshez jutottak a vendégek, ezúttal Balajti állt a labda mögé, s ő már nem hibázott, a mesterhármast jegyző támadó góljával már 4-1 volt az állás. És még mindig nem volt vége: a ráadásban a csereként beálló Vernes állította be az 5-1-es végeredményt.

A Kazincbarcika–PMFC találkozó lapzártánk után ért véget.

További eredmények: Budaörs–Gyirmót x-x, DVSC–Szolnok x-x, Békéscsaba–Kaposvár x-x, Siófok–DEAC x-x, Csákvár–Ajka x-x, Győr–Soroksár x-x, Haladás–Szeged x-x, Nyíregyháza–Dorog x-x.

Ez következik. 5. forduló, augusztus 23., vasárnap, 19.00: PMFC–Békéscsaba, Ajka–Szentlőrinc.

Szentlőrinc–Vasas 1-5 (0-2)

Labdarúgó NB II., 4. forduló. Kozármisleny, 1200 néző. V.: Csonka Bence (Kovács II. G., Vörös D.) Szentlőrinc: Slakta – Molnár R., Havas, Dulló, Nagy B. (Keresztes, a szünetben) – Kondor, Hleba, Kapronczai (Törőcsik, 69.)– Sili, Fröhlich, Forgács (Kovács D., a szünetben). Vezetőedző: Marián Sluka.

Vasas: Jova – Hinora, Litauszki, Tóth B., Silye – Hidi M. S. – Szatmári L., Pekár – Birtalan (Kleisz, 62), Balajti (Vernes, 86.), Radó. Vezetőedző: Bene Ferenc.

Gólok: Kondor (76.), ill. Szatmári (36.), Balajti (43., 66., 78.), Vernes (91.)