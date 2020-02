Sokan faggatják a visszatérésről dr. Horváth Balázst

Pécs A korábbi közönségkedvenc, dr. Horváth Balázs lassan egy éve vonult vissza a terem és standröplabdától, mert a hétvégi meccseket már nem akarta a kisfiával töltött idő rovására vállalni.

– El tudott ennyi év után szakadni a röplabdától?

– Nagyon hiányzik, mert gimnázium óta űztem. Huszonöt év versenysportolás után nehéz abbahagyni. Edzeni továbbra is járok, nem szakadtam el egyáltalán a csapattól. Nemcsak azért, mert én vagyok a szakosztály vezetője, hanem lejárok a srácokkal mozogni is. Nem is bírnám ki, így hirtelen teljesen abbahagyni. A meccsek hiányoznak nagyon. Amikor ott tudok lenni a találkozókon, mindig szívesen beállnék játszani. A testem még bírná, de az időm már nem engedi. Felelősségteljes munkát végzek, a Baranya Megyei Kormányhivatal humánpolitikai vezetőjeként dolgozom. Megszületett a kisfiam, Benedek, 2018 nyarán. Ő a mindenem, rengeteg időt szeretnék vele tölteni. Ezek összessége miatt éreztem úgy, már nem tudnék azon a színvonalon teljesíteni, amit várnak tőlem.

– Végleges a döntése?

– Ezt minden héten megkérdezik sokan. Nagyon jólesik, de igen, végleges. Bármennyire is szeretnék játszani, ezek a körülmények, amiket említettem, fontosabbak. Néhány évvel ezelőtt egyszer már meghoztam ezt a döntést, de akkor ez nagyon hamar megváltozott, egy nyár alatt. Nem voltam még felkészülve arra akkor, hogy abbahagyjam.

– Veterán bajnokságon se venne részt?

– Nem ilyen körülmények között, de annak később lesz realitása. El tudom képzelni, hogy néhány korábbi csapattársammal ugyanúgy gondoljuk egyszer, és elindulunk. Volt már a tavalyi szezonban ilyesmiről szó, amikor már biztos volt, hogy többen is visszavonulunk, de az az ötlet szintjén maradt.

– A kisfiát is erre az útra szánja?

– Annyira adná magát, hogy ő is sportoló legyen. Örülnék nagyon, akármilyen sportot választana. Számomra is nagyon jó volt, hogy kiskorom óta ebben a közegben éltem. Előtérbe helyezem a labdás sportágakat, nem akarom leszűkíteni a röplabdára. Meglátjuk mihez lesz tehetsége, és mit szeretne csinálni. Nagyon sok labdája van már most is, de az én egyik kis röplabdámat szereti a legjobban. Azt naponta dobáljuk, és nagyon ügyes.

– A PEAC mostani fiataljaiban látja önmagát?

– Mindig keresünk valakit, akire csapatot lehet építeni. Az elmúlt években volt néhány játékos, velem együtt, akire épült a keret. Ezek a karakterek most hiányoznak. Több ügyes, magas, intelligens fiatal játékosunk van, ami nagyon jó, de még nem tartanak ott, hogy egy ilyen szintű csapatot a hátukon vigyenek. Alkalmasak lehetnek rá majd, ha tovább fejlődnek.

– Kérnek öntől tanácsot a játékosok?

– Érzem, hogy elismerik a pályafutásomat. Nagyon jólesik a tiszteletük, becsülöm én is őket. Ha kérdeznek természetesen válaszolok, de nem ez a jellemző. Vannak nagyon felkészült trénereink, ők valók erre. Nekem nincsenek edzői ambícióim, a szakosztály vezetésében segítek inkább.