Sorsoltak a Magyar Kupában, az első forduló augusztus 12-én lesz

Az átigazolási piacon a Harkány a legaktívabb.

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságán elkészítették a labdarúgó Magyar Kupa sorsolását. Tizennégy csapat nevezett, a megye I.-esek részvétele kötelező, kivéve a Szentlőrinc II.-t, amely a kiírás szerint nem vehet részt a küzdelmekben. A megyei I.-esek mellett a legutóbb egy szinttel lejjebb szereplő Lovászhetény adta be jelentkezését (úgy hírlik, ősszel megye I.-es lesz). A III. és IV. ligában játszók nem neveztek, mert költségesnek tartják a kupában való részvételt. A sorsolásnál eldőlt, hogy a Szászvár és a Bóly erőnyerő az első fordulóban, amelyet augusztus 12-én, vasárnap rendeznek meg, 17.30 órás kezdéssel. További játéknapok: augusztus 22., szerda és augusztus 29., szerda. Baranyából két csapat juthat fel az országos főtáblára. A nyitókör párosítása: Lovászhetény–Sellye, Villány–Komló, Siklós–Mohács, Pécsvárad–Szederkény, Harkány–PTE-PEAC, Boda–PVSK.

– A felkészülés első két hete nem úgy sikerült, ahogy elterveztük – mondta Schuszter Roland, a komlóiak sportigazgatója, aki részt vett a sorsoláson. – Kis káosz volt, mert néhányan még nyaraltak, mások sérüléssel bajlódtak, az új igazolások pedig még nem jelentek meg. De mostanra már javult a helyzet. Tovább szeretnénk jutni Villányban.

Július 31-én zárult le az átigazolási időszak első szakasza (a felnőttek eddig cserélhettek klubot), ottjártunkig, hétfő délutánig az MLSZ BMI-nél 175 igazolást intéztek. Az addig feldolgozott adatok szerint a legaktívabb sportegyesület a piacon a Harkány volt, a felnőtt, ifjúsági, serdülő és Bozsik-programos futballistákat is figyelembe véve 17 játékos papírjait nyújtotta be, ennyit akar szerződtetni. Utána a Boda következik, 16 labdarúgóval. Érdekesség, hogy hétfő délutánig a PMFC egyetlen focista átigazolási kérelmét sem adta be.

A baranyai labdarúgással kapcsolatos a hír, hogy az MLSZ BMI a bajnokságot megelőző szokásos liga- és küldöttválasztási értekezletét augusztus 9-én, csütörtökön 16.00-kor tartja meg Pécsett, a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Szántó Kovács János u. 1./B sz. alatti előadótermében. Erre a megyei I–II–III–IV. osztályban szereplő valamennyi csapat képviselője hivatalos.