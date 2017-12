Stopper most nincs, gálával búcsúzik a sprintes mezőny

Az már biztosra vehető, hogy a raliszezon hagyományos búcsúja hó- és jégmentes lesz, emellett a jó hangulat és a látvány is garantált. Tizedik alkalommal rendezik meg ezt a sajátos óévbúcsúztatót.

– A Da Vinci Kupáért zajló Rallye Sprint Gála kitűnő alkalom arra, hogy a karácsonyi „bejglimérgezést” egy rögtönzött kirándulással és benzingőzzel „orvosoljuk” – fogalmazott Markó Tibor, az eseményt szervező Marco Racing Team vezetője. – Az elmúlt évtizedben megszokott helyszín most sem változik, a zobákpusztai kör-gyorsaságira várjuk a sprinteseket. A gála szó jelentéséhez hűen mi is ünnepelve, a versenyzőink főszereplésével búcsúzunk az évtől. Ez a rendezvény nem szól másról, minthogy a versenyző szórakozva szórakoztasson, a nézők pedig élvezzék a látványt, a hangulatot. Stopper most nincs, nem mérünk időt, csak a látvány és a fíling számít!

A szakasz – amelyet a Baranya Kupa rali ob-futam prológhelyszíneként ismerhetünk – könnyen megközelíthető Komló-Zobákpuszta felől. Szombaton kora reggeltől 10 óráig zajlanak az átvételek, és mivel a helyszínen is lehet nevezni, közvetlenül a 11 órára tervezett rajt előtt válik csak véglegessé a résztvevők listája.

Az előnevezések alapján már biztosan lesz R5-ös autó és jó pár Lada is az indulók között, így a nézők szórakozása garantált. A gálára a belépés most is díjtalan. A rendezvény miatt útlezárás lesz december 30-án, szombaton 9 és 19 óra között a Vasas–Béta–Zobákpuszta összekötő úton.