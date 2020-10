Szabó Tünde győzött a nőknél a Budapest Maratonon

Nem hiába volt esélyes a győzelemre, Szabó Tünde (31), a PVSK atlétája meg is nyerte a nők versenyét a 35. Spar Budapest Maratonon, ideje 2:43.38 óra volt. A sporteseményt szigorú higiéniai szabályok betartásával rendezték meg.

A favoritok között tartották számon a Budapest Maraton előtt Szabó Tündét, aki bizonyította is, nem hiába vélekedtek így vele kapcsolatban. Négy perccel gyorsabban ért célba legközelebbi vetélytársánál.

Az egyéni célját is sikerült elérnie a versenyen

– Akkor húztam el a riválisoktól, amikor vége volt a szembeszeles szakasznak

– mesélte Szabó Tünde, a riói olimpikon. – Huszonnyolc kilométer után úgy döntöttem, inkább futok egyedül, onnantól kezdve nyugodtabb volt a versenyem. Nagyon elégedett voltam, mert a végén sikerült gyorsan futnom. A célom a 2:44-en belüli idő elérése volt ebben az évben, azért hajráztam. Tavaly címvédőként második lettem, most jobb időt akartam elérni magamhoz képest és ez sikerült. A heti száz kilométerek azt jelentik, gyorsabban futok kevesebbet, sikerült lefogynom, nincs rajtam plusz izom, nem fárasztom magam feleslegesen, ugyanakkor szálkásodtam is.

A podgoricai és a pisai maratonin is indulna

A Budapest Maratonnal természetesen nem ért véget a sportoló idénye. Még több megmérettetésen igyekszik részt venni a koronavírus miatti hosszú tornák nélküli időszakot követően. Több külföldi versenyt is tervbe vett.

– Két hét múlva a mezei futó országos bajnokságon, majd négy hét múlva a podgoricai maratonin, azon kívül esetleg a pisai maratonin indulnék.

Ebben az évben nagyon jó versenyeim maradtak el, ami nem érintett jól, mert nem volt elég bevételem, a jövedelmemet korábban külföldről szereztem, tehát a járvány hatásai nálam is megszorítással jártak.

Szorgalmas, csak kicsit önfejű sportoló

Szabó Tünde a PVSK egyesületénél Freier Balázs kezei alatt dolgozik. A tréner terelte a maratoni távok felé az olimpikont.

– Tünde nagyon szorgalmas, szereti is a futást, csak egy kicsit önfejű – nyilatkozta tanítványáról a tréner. – Amikor Dombóvárról Pécsre került, én beszéltem rá a maratonra, az alacsony termete és gyors lábai is emellett szólnak. Most négy perccel előzte meg a második helyezettet, ami körülbelül egy kilométernek felel meg. Igazi nagy PVSK-s siker jutott a versenyidény végére.