Szélig gyenge autóval is jól teljesített

Az F1 Hungary Liga mini-vb-jének utolsó előtti állomását, a Spanyol Nagydíjat is teljesítette a mezőny. A versenynek nagy tétje volt a PMFC szimulátorosának, Szélig Dániel szempontjából, hiszen tíz pontra volt a verseny előtt az élen álló Achiától.

Az időmérőn az utolsó, 20. helyre hozta csak be a múlt héten fantasztikusan teljesítő Szélig a gyenge Williamset, így 2 sorral a rivális mögül rajtolhatott a barcelonai pályán.

Viszont, amint kialudtak a lámpák, ismét őrült tempóban igyekezett keresztülküzdeni magát a mezőnyön a PMFC-s pilóta. Az első kanyarokban rögtön két pozíciót fogott a 33 körös versenyen. Az 5. körben már riválisa, Achia nyakában lihegett Szélig. Egy másik pilóta hibája miatt viszont nem sokkal később érkezett a safety car, ami egy időre hibernálta a versenyt.

Amikor elhagyta a pályát a biztonsági autó, Szélig már az 5. pozícióban autózott, mivel ő nem járt a boxutcában. A kiállást követően viszont visszaesett a 16. helyre.

A folytatásban a tőle megszokott precizitással hozta a hasonló köridőket, amikkel egészen a 11. helyig tudott előre lépegetni. Bár pontot most nem szerzett, az mindenképpen biztató a döntő versenyre nézve számára, hogy a riválisánál most is négy pozícióval jobb helyen látta meg a kockás zászlót.