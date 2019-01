Szembetűnő volt az osztályok közti különbség

A hétvégén a megyei I. és II. osztályú gárdáknak folytatódott, a III. és IV. vonalban vitézkedők számára pedig elrajtolt az idei téli nagypályás műfüves bajnokság. Ezen a héten is négy városban, Pécsett, Mohácson, Kozármislenyben és Szentlőrincen folytak a küzdelmek a nem túl futballbarátidőben.

A múlt héten lehullott a hó, így a házigazda egyesületeknek a játékterek alkalmasságát is biztosítania kellett, ami többnyire meg is történt, a PVSK pályáját viszont még a szombati rajt előtt is fehér réteg borította. A szervezők és a csapatok viszont ekkor sem estek kétségbe, és az oda szervezett négy találkozót áttették a PMFC kovácstelepi sporttelepére, így végül azokat a derbiket is lejátszották.

A mínuszokban igyekeztek a játékosok rendesen, hiszen több találkozó is gólzáport hozott, főleg az osztályok közti különbségeknek köszönhetően. A Komló a Nagykozárnak gurított nyolcat, a PEAC pedig nem kevesebb, mint tizenkilenc góllal bizonyult jobbnak a Drávaszabolcsnál.

A hétvégi eredmények

Megyei I. és II. osztály

A-csoport (Mohács): Töttös–Szederkény 0-2, Somberek–Palotabozsok 1-2. B-csoport (Mohács): Lánycsók–Véménd 3-4, Villány–Himesháza 7-3. C-csoport (Kozármisleny): Bogád–Kozármisleny U19 2-6, Siklós–Bóly 0-2. D-csoport (Kozármisleny): Hosszúhetény–Harkány 2-3, Nagykozár–Komló 0-8. E-csoport (Pécs, Kovácstelep): Lovászhetény–PVSK 1-1. E-csoport (Pécs, PMFC Stadion): Bicsérd–Magyarbóly 1-2. F-csoport (PMFC Stadion): Diana–Boda 2-7. F-csoport (Kovácstelep): Drávaszabolcs–PEAC 0-19. G-csoport (Szentlőrinc): Ócsárd–Szentlőrinc II. 5-1, Kétújfalu–Sellye 2-4.

Megyei III. és IV. osztály

H-csoport (Mohács): Dunaszekcső–Sátorhely 1-1, Babarc–Görcsönydoboka 1-1. I-csoport (Mohács): Borjád–Lippó 4-2, Kölked–Szajk 5-2. J-csoport (Kozármisleny) Újpetre–Gyód 6-1. K-csoport (PMFC Stadion): Pellérd–Kökény 0-1. L-csoport (PMFC Stadion) Pogány-Kővágószőlős 4-1. M-csoport (Kovácstelep): Magyarszék–Hidas 4-1. M-csoport (PMFC Stadion): Vajszló–Baksa 3-1. N-csoport (Szentlőrinc): Szigetvár–Lakócsa 1-1, Szentegát–Kishárságy 2-3.