Szeretnék a tavalyi szereplést túlteljesíteni a PMFC-nél

Hétfőn este 8 órakor a PMFC is elrajtol a Szombathelyi Haladás ellen az NB II.-es labdarúgó-bajnokságban hazai pályán. A tavalyi negyedik helyezett pécsiek bíznak az újabb jó kezdésben, hogy legalább megismételhessék tavalyi sikerüket.

Tavaly újoncként minden elvárást túlszárnyalva a negyedik helyen zárta a PMFC az NB II.-t. Sőt, őszi kivételes eredményességükkel már olyan irreális célokat is maguk elé helyeztek Grabanték, mint a feljutás azonnali kiharcolása a Loki, Gyirmót, Vasas trióval szemben.

Az egyesület vezetése a nyáron egyértelműen tovább erősítette a keretet, amivel így nem is lehet más céljuk, mint megpróbálni legalább azt a szintet megugrani, amit tavaly sikerült. Bár nehezebbnek ígérkezik ez az idény a pécsiek számára, nincs kétségünk afelől, hogy a tabella első felében küzdenek majd az újabb előkelő pozíciókért, az viszont még idén is nagy meglepetés lenne, ha a feljutást érő helyek egyikét el tudnák csípni.

Geiger és Adamcsek góljai tavaly pozíciókat jelentettek

A PMFC-től nem lehet elvenni, hogy csapatként szerepelt nagyszerűen, s a találatok is szépen eloszlottak a játékosok között, viszont gólszerzésben így is kiemelkedett Adamcsek Máté és Geiger Norbert, akik 10-10 alkalommal vették be az ellenfelek kapuját. A mostani idénynek már ők is tapasztaltabban vághatnak neki, ami meg is fog látszódni az eredményességükön, ráadásul az edzőmeccsekből kiderült, Bíró Bence személyében kaptak még egy nagyon veszélyes csapattársat. Egészen biztos, hogy nőtt a csapat tűzereje, s így az egyéni statisztikák is javulhatnak, ami idén is helyezéseket jelenthet a pécsi csapatnak.

Négy kérdés Futó Zsombor csapatkapitánynak

2021. augusztus

02., 20.00 PMFC–Szombathely

08., 17.30 Szentlőrinc–PMFC

15., 19.00 PMFC–Budaörs

18., 17.30 Soroksár–PMFC

22., 19.00 PMFC–Ajka

29., 15.00 Diósgyőr–PMFC

Szeptember

12., 17.00 PMFC–Csákvár

15., 18.00 Vasas–PMFC

26., 17.00 PMFC–Siófok

29., 18.00 Kecskemét–PMFC

Október

03., 17.00 PMFC–Szolnok

17., 17.00 PMFC–Budafok

24., 13.00 Győr–PMFC

31., 17.00 PMFC–Nyíregyháza

November

07., 17.00 Békéscsaba–PMFC

21., 17.00 PMFC–III. kerületi TVE

24., 18.00 Szeged–PMFC

28., 17.00 PMFC–Dorog

December

05., 13.00 Tiszakécske–PMFC

12., 17.00 Szombathely–PMFC2022. január

30. PMFC–Szentlőrinc

Február

06. Budaörs–PMFC13. PMFC– Soroksár

20. Ajka–PMFC27. PMFC–DiósgyőrMárcius

06. Csákvár–PMFC

13. PMFC–Vasas16. Siófok–PMFC

20. PMFC–Kecskemét

Április

03. Szolnok–PMFC

06. Budafok–PMFC

10. PMFC–Győr

17. Nyíregyháza–PMFC

24. PMFC–Békéscsaba

Május

01. III. kerületi TVE–PMFC

08. PMFC–Szeged

15. Dorog–PMFC

22. PMFC–Tiszakécske

– Tavaly újoncként nagyon magasra rakták a lécet, és azt mondják, a második szezon mindig nehezebb. Éreznek extra nyomást az előző idénybeli szereplés miatt? A bajnoki menetrend

– Szeretnénk jobban teljesíteni, mint ahogyan tavaly, de úgy érzem, nem nyomja ez a teher, ez a minden áron szuper szereplési kényszer a csapatot. Nagyon nehéz dolgunk lesz, mert az előző évben nagyon jó idényt futottunk. Most már jobban fognak készülni is ránk, de bízom benne, hogy jó felkészülés után hétfőn jól tudunk indulni, és meg tudjuk ismételni legalább a tavalyi szezon eredményét.

– Voltak változások a csapaton belül a nyáron. Beilleszkedtek már az érkezők?

– Ezzel eddig sem volt probléma, és a mostani érkezők is nagyon gyorsan beilleszkedtek. Az öltözőn belül remek közeg van nálunk, amely az új játékosokat nagyon nagy szeretettel fogadja, ezáltal nekik sem volt problémájuk ezzel. Ők is nagyon szimpatikusan, nyitottan álltak mindenhez, így könnyebb dolgunk volt nekünk is velük szembe.

– Milyen a hangulat az öltözőben az első meccs előtt?

– Hosszú felkészülésen vagyunk túl, mi is nagyon várjuk már, hogy hétfő nyolc óra legyen. Azonban nem feszülünk rá teljesen a mérkőzésre, úgy készülünk, mint az összes többi meccsre.

– Tavaly a Dorog ellen rengetegen voltak a szezonnyitón, ami nagyon szépen sikerült. Hasonlóra számít a Haladás ellen?

– Nagyon bízom benne, hogy minél több szurkoló látogat majd ki a mérkőzésre, mert ez a csapatnak óriási lökést adott tavaly is. Megéreztük, hogy mekkora támogatástól estünk el, amikor a vírus beköszöntött, és nem jöhettek a szurkolók. Remélem nagyon sokan jönnek ki, és buzdítanak majd minket!

Vas László

A vezetőedző már harmadik teljes szezonját kezdi a PMFC élén, s eddig mindegyiket siker övezte. Az NB III.-at toronymagasan vezette a pandémia beköszöntéig a csapata, s fel is jutott, majd tavaly újoncként szárnyalt. A telet így a második helyen tölthették, s csak a remeklő Vasas, Gyirmót páros előzte meg őket.

További mozgások

Érkezett

Dávid Zoltán 18 éves belső védő (Kazincbarcika).

Bukrán Erik 24 éves kapus (Diósgyőr).

Kövesdi Péter 18 éves középpályás (MOL Fehérvár FC).

Távozott

Gajág Gergő (védő, Kozármisleny), Bajner Bálint (csatár, klub nélkül), Batizi-Pócsi Balázs (csatár, klub nélkül), Németh Márk (balszélső védő, Szentlőrinc), Hermány Bence (kapus, Dabas), Óvári Zsolt (balszélső támadó, Győr), Bohata Ádám (középpályás, Nagykanizsa).

Bíró Bence

Született: 1998. július 14., Budapest.

Poszt: csatár.

Korábbi klubjai: Budapest Honvéd (utánpótlás), Guimares B (portugál), MTK Budapest.

Felnőtt karrier: 5 szezon.

Svedyuk Alexander

Született: 1995. július 11., Szentmiklós (Ukrajna).

Poszt: jobbszélső.

Korábbi klubjai: Goverla (up. – ukrán), Békéscsaba, SP MFK Roznava (szlovák), Cigánd, Jászberény, Nyíregyháza.

Felnőtt karrier: 6 szezon.

Hursán György

Született: 1997. február 5., Gyula.

Poszt: védekező középpályás.

Korábbi klubjai: Puskás Akadémia (utánpótlás), 1860 München II. (német), Békéscsaba.

Felnőtt karrier: 5 szezon.

Marques-Airosa Patrik

Született: 1995. május 6., Budapest.

Poszt: jobbszélső védő, balszélső támadó.

Korábbi klubjai: Újpesti FC (utánpótlás), Budaörs.

Felnőtt karrier: 6 szezon.

Károly Bálint

Született: 1993. január 12., Keszthely. Poszt: középpályás.

Korábbi klubjai: Zalaegerszeg (up), Videoton (up), Puskás AFC, Békéscsaba, Sopron, Csikszereda, PMFC, Tiszakécske, Kecskemét.

Felnőtt karrier: 8 szezon.