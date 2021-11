Szerte az országból készülnek a versenyre

Hagyományteremtő céllal idén első alkalommal rendezik meg a Plié Kupa ritmikusgimnasztika-versenyt, amelyen közel száz versenyző vesz majd részt.

A Plié Sport- és Rekreációs Egyesület- Ritmikus Gimnasztika Szakosztály négyévnyi működés után, tavaly ilyenkor lett önálló egyesület, ráadásul ezúttal egy rég dédelgetett álmuk is valóra válik, hiszen ez a szombati torna lesz az első alkalom, hogy saját rendezésű versenyen léphetnek szőnyegre az egyesület tornászai.

– A verseny az egyesületünk nevéből származó „Plié kupa” címet kapta, melyből hagyományt szeretnénk teremteni, így a jövőben minden évben legalább egyszer szeretnénk újra és újra megrendezni – mesélt a tervekről a szakosztály vezetője, Vörösvári Csenge Dóra.

A próbatételre számtalan városból is érkeznek majd tornászok. Lesz, aki Komáromból, vagy éppen Szombathelyről látogat el a rendezvényre, de érkezik pár budapesti egyesület is. A baranyai csapatokat tekintve, a pécsi Aranyszalag RGSE is a meghívottak között szerepel.

A házigazda csapatot közel 40 fő fogja majd képviselni, a szabadidősporttól a versenysport kategória 2. osztályáig.

– Fontosnak tartjuk már a tanfolyamszinten működő csoportjaink számára is a versenyhelyzet megteremtését, így a mohácsi, illetve sásdi kezdő csoportjaink is bemutatózni fognak a közönség előtt – mondta a szakosztály elnöke. – Sásdon otthonra leltünk, így a továbbiakban is szívesen választanánk helyszínül, hogy visszaadjunk egy kicsit a városnak abból a sok jóból, amit számunkra biztosítanak – zárta nyilatkozatát Vörösvári Csenge Dóra.