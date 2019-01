Szilveszteri futás – A „győztes” lerövidítette a távot

Közel kétszázötvenen álltak rajthoz az óév utolsó napján a Pécs Plazánál megrendezett szilveszteri futáson, amelyen egyedül a jéghideg szél rondított bele egy picit a remek hangulatba. Volt, akit ez sem zavart: rövid nadrágban és rövid ujjú pólóban futotta le a 3,3 kilométeres távot.

Neki hinni kell. Ha azt mondja, hogy ez volt a 31., akkor az úgy is van. Merthogy Poronyi Gábor eddig valamennyi pécsi szilveszteri futáson ott volt. A 2018-ason is, 76 évesen.

– Idén már kilenc félmaratonit lefutottam, azokhoz képest a Plaza-futás egy könnyű évzárónak ígérkezik – mondta Poronyi még a rajt előtt. – Jó felkészülési állomás lesz a Pécs–Harkány országúti futóversenyre. Most az 1-es rajtszámot kaptam a szervezőktől, ezt megtiszteltetésnek veszem.

Az óév utolsó napján 238-an vágtak neki a 3,3 km-es távnak a Pécs Plaza körül. A szokásoknak megfelelően közös bemelegítés volt (a Balance Fitness jóvoltából), majd a hagyományokhoz híven pezsgődurranásra lódult meg a mezőny.

Napsütés, de erős szél várta a résztvevőket. Egyeseknél derültséget, másoknál megrökönyödést keltett, hogy valaki rövid nadrágban és rövid ujjú pólóban futott, melege biztosan nem lehetett. Néhányan jelmezt öltöttek, így volt farkas, Darth Vader, gázálarcos és focibíró is.

Hamar feltűnt a célban a leggyorsabb férfi, nagy előnnyel ért be. „Apró” szépséghiba, hogy utólag kiderült: csalfa módon lerövidítette a távot. Még jó, hogy időben, az ünnepélyes

eredményhirdetés előtt lebukott, korai volt győztesként ünnepeltetni magát és abban a szerepkörben tetszelegni. Mindenesetre ilyen eset sohasem történt még meg a sportesemény több mint három évtizedes történetében. Ezt a kis közjátékot leszámítva mindenki jól érezte magát. Sárszegi Noémi meg különösen, mivel a leggyorsabb nőnek bizonyult.

– Tavaly után idén is sikerült győznöm, aminek persze örülök – nyilatkozta a triatlonos hölgy. – Jólesett a futás, bár a szél zavaró volt.

Csík Mónika, a rendező Melitta SE elnöke örömmel nyugtázta, hogy nagyon sokan (és nemcsak a futók, hanem az értük izguló barátok, hozzátartozók is) kiválóan érezték magukat ezen a délelőttön.

– Erről elsősorban a résztvevőket kellene megkérdezni, de azt hiszem, hogy jó volt a hangulat. Szép számú futó jött össze, örömteli, hogy közöttük sok volt a gyermek. Jövőre újra ugyanitt…

Sárszegi Noémi tavaly után idén is a leggyorsabb női indulónak bizonyult

Csom Benjámin volt a legfiatalabb

A szilveszteri futás végén időt ugyan senkinél sem tüntettek fel (nem is volt a legfontosabb), de a szervezők eredményt azért hirdettek. A férfiaknál Halász Ádám, a nőknél a már emlegetett Sárszegi Noémi, a 12 éven aluli lányoknál Nagy Lujza, a fiúknál pedig Valler Szabolcs volt a leggyorsabb.

Különdíjak. Legfiatalabb résztvevő. Fiúk: Csom Benjámin (4 esztendős). Lányok: Makkos Eszter (6 éves). Legidősebb futó: Bánovics György (1936-ban született). Legötletesebb jelmez: Farkas (Tamás István). A Gyűjtsd a kilométert pontgyűjtő akció díjazottjai: Ernszt György, Molnár Gábor, Schneider Mike.

