Színvonalas, remek tornákat rendeztek

Nem múlhatnak el az ünnepek egy kis testmozgás nélkül a sok bejgli és egyéb finomság után. Ehhez pedig remek színteret adott Komlón a GABRIELLA kupa, míg Kozármislenyben a Fürge Nyuszi teremlabdarúgó-torna, amelyeken együtt közel száz csapat vett részt idén.

Idén is patogott a labda Komlón és Kozármislenyben is a két ünnep között. Előbbi helyszínen a IV. GABRIELLA kupát rendezték december 27–28-án, amelyen 32 csapat versengett az első helyért, köztük az elmúlt három év győztese, a Sugar Cafe is. A színvonalas mérkőzések rengeteg gólt hoztak, és sokáig úgy tűnt, ismét a címvédő játékosai emelhetik magasba a kupát, hiszen ismét a döntőig meneteltek. Ott azonban az Enjoy 1-1 után büntetőkkel letaszította őket a trónról.

– Az idei évben a torna kicsit átlépte önmagát jó értelemben.

A csapatok létszámával számolt hígabb mezőny képzete teljesen meghiúsult, szinte valamennyi alakulat ténylegesen a dobogós helyekért jött, és a játékerejük is meg volt ehhez. Az utolsó meccsek hangulata igazi képet mutatott arról, milyen presztízsű lett mára a GABRIELLA kupa. Idén találkoztunk pár nehezítő körülménnyel, egészségügyi okokból két segítőnk nem tudott részt venni az előkészületekben, illetve annak menetében, így magunknak kellett megoldanunk pár fontos feladatot, de szerencsére nagyon jól sikerült minden – fogalmazott Kalmár Gergő, főszervező.

A legjobb kapusnak Tasselmájer Adriánt választották, míg a legjobb hátvéd Tóth Adrián lett, a gólkirály pedig Zamostny Balázs. A legjobb játékos Hock Attila volt, a Terkovics Ferenc-emlékdíjat pedig Schuszter Ronaldnak adták át.

Mindeközben Kozármisleny­ben is szép számmal születtek a gólok három napon keresztül junior, nyílt, amatőr, női, öregfiúk és virtuális kategóriában is, hiszen FIFA-bajnokság is zajlott a kupa közben. Emellett pedig teqballozhattak is a résztvevők. Az eseményt free­style bemutató is színesítette, Nabil Hamza és Nagy Ervin trükközött a kíváncsi nézőseregnek.

A Fürge Nyuszi Kozármisleny Kupán 51 csapat mérkőzött egymással az 5 kategóriában. Ezen a megmérettetésen is osztottak különdíjakat. A profik között Czár Tibor lett a gólkirály, a legjobb játékosnak Jelena Richárdot választották, míg a legjobb kapus Tasselmájer Adrián. Az öregfiúk legjobbja Mandl Péter, Farkas Zsolt szerezte a legtöbb gólt, míg Antal Sándor őrizte legjobban kapuját. A nőknél Tolnai Fanni volt a legjobb portás, a legjobb játékos Kovács Zsófia, a legtöbb találatot Arnold Anita jegyezte. Az amatőröknél Právics Dominik szórta legjobban a gólokat, a legjobb hálóőr Balogh Zsolt volt, míg az MVP Reith Renátó.

A monitorok elé tizenhatan ültek le, de sokan követték a virtuális labdazsonglőrök küzdelmeit is, amelyből a végén Suti Bence került ki győztesen.

– A célunk az volt a tornával, hogy az ünnepek között kicsit kimozduljanak otthonról a családok, a focisták, hogy közösséget építsünk.

Azért gondoltuk, hogy női és gyerek kategóriát is teszünk be, illetve kipróbáljuk a FIFA-bajnokságot, hogy mindenki megtalálhassa a számára megfelelő versenyt, és sikerélményekkel távozhassanak. Úgy gondolom, ezt sikerült is elérni, mert a mérkőzéseket követően is a csapatok még ott maradtak a büfében, az ellenfelek is leültek egymással, beszélgettek – mondta el lapunknak Tóth Attila, a mislenyi kupát rendező T-Fitt SE elnöke.