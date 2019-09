Szívesen idézi fel a pécsi éveket Kovács Mária

Szívesen emlékezik azokra az évekre, amikor a PVSK színeiben versenyzett. Kovács Mária még ma is jó kapcsolatokat ápol egykori baranyai klubjával, amelytől nemrégiben megkapta az Aranygyűrű kitüntetés

Kovács Mária az eddigi legeredményesebb magyar női ökölvívó (kétszeres világ-, négyszeres Európa-bajnok, 13 alkalommal nyerte meg a nőknél idehaza a felnőtt országos bajnokságot) tizenhét esztendeig tartó versenyzés után 2016-ban vonult vissza, majd főállásban edzősködni kezdett. A magyar női válogatott szövetségi kapitánya lett, munkaviszonya hivatalosan egészen idén márciusig tartott. Azért csak addig, mert pénzhiányra hivatkozva menesztette a Magyar Ökölvívó Szövetség. Még ha a diplomatikus verzió közös megegyezéses szerződésbontást emleget. Akkor Erdei Zsolt, a hazai szövetség elnöke egy nyilatkozatban arra utalt, hogy a döntés hátterében az áll, miszerint ugyan szereti Kovácsot, a korábbi versenyzői és edzői eredményeit elismeri, ám a létrehozott bizottság vele nem látta biztosítottnak a válogatottnál folyó szakmai munka fejlődését. Erről is kérdeztük Kovácsot, ő azonban nem akart e témakörben nyilatkozni.

– Nem ért váratlanul a dolog, különben is korábban már egy ideje kerestem a helyem, tudtam, hogy nem lesz nyugdíjas állás a szövetségi kapitányság – hallottuk Kovácstól. – Szerencsére a Kőbánya Boksz Klubban olyan sportegyesületre találtam, amire vágytam. Náluk vagyok főállásban edző. A klubban körülbelül húszan indulnak rendszeresen versenyeken,és nyolcvan körül van az amatőr, hobbibokszolók száma. Itt a sajátjaimat nevelhetem, többen vannak olyanok, akik miattam igazoltak ide. Ma már Budapesten élek.

Kovács, a PVSK egykori öklözője szívesen idézi fel azokat az éveket, amelyeket a vasutas szakosztály színeiben töltött. Nemrégiben a centenáriumi közgyűlésen megkapta a PVSK Aranygyűrű kitüntetést, amelynek elmondása szerint nagyon örült, és az odaítélését óriási megtiszteltetésnek tartja.

– Jó a kapcsolatom a PVSK-val most is, Czerpán István elnök urat továbbra is nagyra becsülöm. A kitüntetés átvételekor Pécsett voltam, láttam a fejlődést,ami a sportegyesületnél már eddig is tapasztalható. Szurkolok nekik, hogy a szakosztályaik minél jobb eredményeket érjenek el, és a meglévő létesítményeik megszépüljenek, újak pedig épüljenek.

Egyre többen űzik

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) 1993. november 19-i tuniszi ülésén elismerte a női ökölvívást, 1994-ben pedig hivatalosan is kétneművé nyilvánította az amatőr bokszot. Hamarosan a tagszövetségek is sorra létrehozták női bizottságaikat. 1998-ban már 15 000 női ökölvívót tartottak nyilván, 2001-ben pedig előbb Európa-, majd világbajnokságon szerepeltek. A hölgyek 2012-ben vettek részt először olimpián, három súlycsoportban (51, 60, 75 kg) indultak. 1996-ban a MÖSZ elnöksége is engedélyezte a nők versenyzését. A szövetség nyilvántartása szerint Balázs Éva, a HÓDGÉP SE bokszolója volt az első igazolt női versenyző.